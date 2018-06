Brake Es war so etwas wie eine Familienzusammenführung, die am Freitagabend beim Braker Ruder- und Segelverein (BRSV) stattfand. Denn der Verein hat zwei neue Kutter getauft, die direkte „Nachkommen“ des bereits vor zwei Jahren gekauften Kutters „Uno“ sind.

Die „Uno“ wurde nämlich in Vegesack als Form für Neubauten benutzt, darunter auch die beiden jetzt getauften 8,50 Meter langen und 2,50 breiten Kutter „Fregatte“ und „Brommy“. Auf diese Namen wurden die Boote in einer kleinen Zeremonie von Javis (6) und Hannah (5) getauft. Die beiden jungen Taufpaten waren etwas aufgeregt, aber die Namensgebung mit dem nötigen Schuss Sekt – auf die Kutter, nicht für die Kinder – verlief reibungslos.

Die Namen beziehen sich auf die Frauenmannschaft „Pullfregatten“ und natürlich auf Admiral Brommy, den Befehlshaber der ersten deutschen Flotte.

„Ursprünglich wollten wir nur einen zusätzlichen Kutter kaufen“, so Torsten Rückoldt, BRSV-Vorsitzender, während der Veranstaltung. Aber in Vegesack lagerten zwei – und aus einem Scherz wurde dann der Kauf der Zwillinge. Denn: „Wir wurden nicht ganz ernst gefragt, ob wir nicht beide kaufen wollen. Und ich hatte nicht ganz ernst geantwortet: ,Ja, klar!’. Danach sprachen wir aber irgendwie nur noch über zwei Kutter und so kam das dann“, erklärte Rückoldt.

Gut, dass sowohl der erweiterte Vorstand als auch Mitglieder und verschiedene Förderer diese Verdopplung mitgemacht haben. Besonderer Dank gelte der LzO-Stiftung, die den Kauf mit 5000 Euro förderte. Den passenden Scheck nahm Rückoldt kurz vor der Taufe von Dieter Rainers entgegen.

„Das Kutterpullen im BRSV ist etwas, das Tradition genießt“, sagte Rückoldt. Zwar sei diese maritime Sportart nach dem Weggang der Marine aus Brake einige Jahre etwas stiefmütterlich behandelt worden, aber mit der zunehmenden Beliebtheit der verschiedenen Kutterpullveranstaltungen in der Region habe man die Sparte wiederbelebt.

Um die 40 aktiven Kutterpuller sind mittlerweile in Brake beheimatet, hinzu kommen die Firmen- und Vereinsmannschaften. „Auch diese Mannschaften können unsere Kutter natürlich gegen einen kleinen Obolus für ihr Training nutzen“, betonte der Vorsitzende.

Mit den jetzt drei eigenen Marinekuttern sieht sich der Verein gut für die Zukunft aufgestellt. Theoretisch könnte die „Uno“ sogar besegelt werden, den beiden „Töchtern“ fehlt dafür der notwendige Schwertkasten. Das erste Mal richtig in Aktion sind die Boote dann zur Kutterpullregatta auf dem Braker Binnenhafenfest im August. Bis dahin und darüber hinaus wünschten Gäste und Taufpaten der „Fregatte“ und „Brommy“ natürlich „allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel“.

