Brake Bereits zum vierten Mal werden Tannenbäume durch die Luft fliegen. Der Hof Hellmers in Golzwarden lädt am Samstag, 11. Januar, ab 11 Uhr zur vierten Norddeutschen Meisterschaft im Tannenbaumweitwurf ein.

In diesem Jahr gilt es die Rekordweite von 11,10 Meter zu übertreffen. Dabei können die Teilnehmer in Einzelwertung oder in Mannschaftswertung antreten.

In der Einzelwertung gibt es drei Kategorien: Jugend bis 14 Jahren, Frauen sowie Herren. Dabei hat jede Person drei Wurfchancen, von denen die Beste gewertet wird. Das Startgeld beträgt für die Jugend einen Euro, für Frauen und Herren jeweils zwei Euro. Während die Frauen und die Jugend eine drei Kilogramm schwere Tanne durch die Luft befördern müssen, liegen für die Herren fünf Kilogramm schwere Bäume bereit.

In der Mannschaftswertung können Teams mit drei Personen antreten. Die Teilnahmegebühr beträgt sechs Euro pro Mannschaft. Um die Mannschaftswertung ausgeglichener zu gestalten, gibt es verschiedene Multiplikatoren für die Wertung. Die geworfene Distanz wird bei Kindern bis 10 Jahren mit dem Faktor zwei multipliziert. Kinder bis 14 Jahren erhalten den Multiplikator 1,6 – ebenso wie die Frauen. Männer ab 55 Jahren dürfen ihre Distanz mal 1,3 nehmen und Frauen ab 55 Jahren mal 1,8.

Jeder Besucher der Veranstaltung, der einen Tannenbaum mitbringt, erhält ein Freigetränk. Zudem wird es weitere Getränke und Speisen zu moderaten Preisen geben. Auch für Unterhaltung ist neben dem Wettbewerb gesorgt: Eine lockere Moderation und Musik untermalen die Veranstaltung.

Die Sieger der vierten Norddeutschen Meisterschaft im Tannenbaumweitwurf erwarten besondere Preise. Die Siegermannschaft erhält einen Wanderpokal sowie drei Karten für ein Heimspiel des SV Werder Bremen. Die Sieger der Einzelwertungen können sich auf hochwertige Sachpreise und Gutscheine freuen.

Anmeldungen werden bis Samstag, 11. Januar, unter der Nummer Telefon 0162/3490710 oder unter Telefon 04401/855908 erbeten. Egal ob jung oder alt, Familie, Vereine, Nachbarn oder Firma: jeder kann und darf mitmachen.