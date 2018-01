Brake „Jeder kann mitmachen“ – dafür steht der Verein „Jekami – Freundeskreis Wesermarsch“. Der Verein möchte Menschen mit und ohne Behinderung durch die gemeinsame Freizeitgestaltung zusammenführen, um ein partnerschaftliches und tolerantes Verhalten zu lernen.

Ab 11. Januar bietet der Verein jeden Donnerstagabend einen Spieleabend im Kaminraum der Begegnungsstätte des SV Brake an der Schulstraße 20 an. Hier ist von 18.30 bis 20.30 Uhr jeder herzlich willkommen. Der letzte Spieleabend vor der Sommerpause ist am 28. Juni. Am 9. August geht es dann wieder weiter. Sofern nicht anders angegeben, finden alle Treffen in der Begegnungsstätte statt.

An jedem dritten Samstag im Monat beginnt um 15 Uhr ein Kaffeenachmittag. Dafür muss ein Unkostenbeitrag von 2 Euro geleistet werden. Weiterhin bietet Jekami allen Interessierten verschiedene Veranstaltungen an. Jeder, der mitmöchte, sollte sich mindestens zehn Tage vorher anmelden.

• Jahreshauptversammlung: Samstag, 17. März, um 15 Uhr

• Osterfeier: Donnerstag, 29. März, um 18.30 Uhr, Teilnahmegebühr: 3 Euro

• Restaurantbesuch: Donnerstag, 19. April, um 18 Uhr, jeder zahlt selber

• Kegeln im Hotel Albrechts in Rodenkirchen: Samstag, 5. Mai, 15 Uhr

• Eis essen: Donnerstag, 24. Mai, um 18 Uhr

• Tagesfahrt: Samstag, 23. Juni

• Eis essen: Donnerstag, 2. August, um 18 Uhr

• Restaurantbesuch: Donnerstag, 30. August, um 18 Uhr, jeder zahlt selber

• Grillen mit Salatbüfett: Samstag, 15. September, um 15 Uhr; Teilnahmegebühr für Mitglieder 3 Euro, für Nichtmitglieder 6 Euro.

• Herbstfest: Samstag, 20. Oktober, um 15 Uhr

• Kegeln im Hotel Albrechts in Rodenkirchen: Samstag, 3. November, um 15 Uhr

• Adventsfeier: Donnerstag, 29. November, um 18.30 Uhr, Teilnahmegebühr: 2 Euro

• Weihnachtsfeier: Samstag, 15. Dezember, um 15 Uhr, Teilnahmegebühr: 3 Euro.