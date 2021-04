Vom Kreisjugendheim Torfhaus bis zu den Kicking-Girls in Brake

Brake Eine besondere Aktion in den 70er Jahren war der Bau des Schwimmbades beim Kreisjugendheim Torfhaus/Oberharz, in dem seit Anfang der 50er Jahre Vereine, Jugendgruppen und Generationen von Schülerinnen und Schülern mindestens einmal in ihrer Schulzeit gewesen waren.

Sportstätten gebaut

In den 80er Jahren konnte der Sportstättenbau mithilfe des Landkreises, der Städte und Gemeinden noch weiter vorangetrieben werden. Es wurden Kleinsporthallen in Schweiburg, Mentzhausen und Schweewarden gebaut. Im Laufe der Jahren wurden immer wieder große Projekte mit der Förderung des KSB umgesetzt, wie die Anlage beim TSV Neustadt, die Modernisierung der Schießanlagen bei den Schützenvereinen der Wesermarsch sowie vieles mehr, für das sich unter anderem Hans Werner Bergner als Vorsitzender des Sportstättenbau-Förderausschusses engagierte.

Neue Sportarten

Der KSB hat im Laufe der vergangenen Jahre viel geleistet. Denn der Fachverband war stets auch sportpolitisch tätig, stand neuen Trendsportarten aufgeschlossen gegenüber, wie beispielsweise Zumba, Dart und Boule, Sportarten, die in den vergangenen Jahren sehr angewachsen sind. Neuestes Mitglied im KSB ist der Skaterverein „Lassmalrollen“.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Der KSB war und ist für den Nachwuchs sehr aktiv: Es werden Ausbildungsleiter und Übungsleiter aus- und fortgebildet. Eine Bereicherung ist auch die Kletterwand, die von den Vereinen für Veranstaltungen ausgeliehen werden kann. Für den KSB sind auch Sportreferenten tätig: einer für die Übungsleiterausbildung und ein weiter für Sportorganisation und Sportentwicklung. Seit vielen Jahren ist das jährliche Fußballturnier Kicking-Girls mit Mädchenmannschaften aus den Grundschulen ein Erfolgsgarant.