Vorschlag Zu Polygras-Abriss: Reicht ein Stadion für Brake?

Brake Bauplätze für Familien sind begehrt, in Brake sollen in den nächsten Jahren Baugebiete in Golzwarden und Hammelwarden entstehen. Eine Idee, Bauland mitten im Stadtkern zu schaffen, hat Magnus Barghorn (83). Der Unternehmer ist ein „Braker Junge“ und hat sich Gedanken über die Infrastruktur seiner Heimatstadt gemacht.

Sein Vorschlag: Das Polygras-Stadion abreißen und an dieser Stelle 20 000 Quadratmeter Bauland schaffen. Was sich provokant anhört, hat sich Barghorn, der sich seit seiner Jugend im Braker Fußballsport engagiert, gut überlegt. „Das Stadion ist überflüssig. Wir brauche in Brake keine zwei Sportanlagen. Vor 20 Jahren gab es 12 Fußballmannschaften, jetzt gibt es nur noch drei Herren.-Mannschaften.“ Wenn das Polygras-Stadion wegfallen würde, müsste allerdings ein Kunststoffrasen für einen Allwetterplatz am Sportzentrum gelegt werden.

Neuer Kunststoffrasen

20 Millionen Euro würde der Verkauf des Stadion- Grundstücks in die Stadtkasse spülen, hat Barghorn ausgerechnet. „Eine Million würde man für die Erschließungskosten brauchen, 500 000 für einen neuen Kunststoffrasen am Sportzentrum. Da würden 500 000 übrig bleiben.“

Im Polygras-Stadion liegt derzeit ein Kunststoffrasen, er wurde erst 2014 saniert. Schon damals hat Magnus Barghorn seine Variante eines einzigen gr0ßen Sportzentrums vorgestellt und konnte sich nicht durchsetzen. „Als Kaufmann erkenne ich den Gewinn, den ein Verkauf des Grundstücks bringen würde“, sagt er. Er habe schon im Jahr 1993 versucht die Politik zu überzeugen, dass ein Sportzentrum in Brake genug sei und sogar auf eigene Kosten ein Gutachten erstellen lassen. Durchsetzen konnte er sich damit bekanntlich nicht. Was den 83-Jährigen besonders ärgert ist, dass über seine Idee und das Gutachten im Rat nicht groß diskutiert wurde.

„Gar nicht verkehrt“

Bürgermeister Michael Kurz findet die Idee von Bauland auf dem Stadion-Grundstück „gar nicht verkehrt“, sagte er auf Anfrage dieser Zeitung. „Damals ist eine andere Entscheidung gefallen. Das war vor meiner Zeit“, erklärt er. Ein Abriss des Stadions sei jetzt nicht möglich, da viele zweckgebundene Fördergelder in die Sanierung geflossen wären. „Es wurden Fakten geschaffen. Damit müssen wir nun umgehen“, sagte Kurz.