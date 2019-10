Brake Mit der neuen Geschäftsstelle des Kreissportbundes (KSB) Wesermarsch fällt den Verantwortlichen eine Last von den Schultern. Endlich ist es möglich, in den eigenen Räumlichkeiten Seminare zu veranstalten.

Am Schrabberdeich war zwar auch ein Seminarraum vorhanden, doch wie Manuela Parche vom KSB beschreibt, war dieser viel zu klein, so dass man oft gezwungen war, Räume anzumieten. Diese zusätzlichen Kosten kann sich der KSB in Zukunft sparen, denn der Raum an der Breiten Straße, in dem zuvor ein Fotostudio betrieben wurde, reicht endlich auch für eine größere Gruppe.

„Es war nicht einfach, geeignete Räumlichkeiten zu finden, der Preis musste stimmen“, erinnert sich der KSB-Vorsitzende Thorsten Böning an die Suche. Brake sei der Wunschstandort gewesen. Durch die gute Anbindung an den Bahnhof seien auch Veranstaltungen am Abend möglich, erklärt Parche.

Seit dem 1. Oktober ist die KSB-Geschäftsstelle nun an der Breiten Straße 31 untergebracht. Neben dem Seminarraum stehen drei Arbeitsplätze zur Verfügung. Die kleine Kaffeeküche muss erst noch eingebaut werden und an den Wänden stehen noch einige Umzugskartons. „Eine offizielle Einweihung ist geplant, aber vorher muss hier alles fertig werden“, meint Thorsten Böning. Momentan mangelt es besonders an einer funktionierenden Telefonanlage. „Laut unserem Anbieter dauert es noch etwa vier Wochen, bis das Telefon funktioniert“, so Manuela Parche.

Der Kreissportbund ist Anlaufstelle für alle Vereine und hat zum Ziel, den Breitensport einer möglichst breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

• Die Geschäftsstelle des KSB ist montags bis freitags zwischen 8 und 13 Uhr besetzt. Weitere Termine können nach Absprache vereinbart werden. Mehr Infos finden sie online unter: www.ksb-wesermarsch.de.