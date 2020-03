Brake /Zwiesel Die Städtepartnerschaft zwischen Brake und Zwiesel wurde am 5. Mai 2006 offiziell besiegelt. Nur wenige Monate später, am 25. August 2006, fand die Gründung des Freundeskreises Zwiesel in Brake statt. Erster Vorsitzender ist Uwe Seyberth. Auch in diesem Jahr wird es wieder zahlreiche Gelegenheiten geben, die Freundschaft mit der bayerischen Partnerstadt zu vertiefen.

Auf die neue Saison wird sich am Freitag, 6. März, beim Helfertreffen auf der Eisstockbahn an der Bahnhofstraße eingestimmt. Zur Jahreshauptversammlung lädt der Verein für Freitag, 20. März, ein. Danach steht das erste große Ereignis an: die Fahrt nach Zwiesel von Donnerstag bis Dienstag, 28. Mai bis 2. Juni. Vom 22. bis zum 26. Juni findet das Eisstockschießturnier statt. Das Vereinsfest steigt am Samstag, 26. September, auf der Anlage. Mit dem Bingo-Abend am 20. November klingt die Saison langsam aus. Der Arbeitsdienst innerhalb des Vereins sorgt dafür, dass die Eisstockschießanlage immer in Ordnung bleibt.

Wie schon seit mehreren Jahren, werden sich die Mitglieder wieder beim Schneeflöckchenmarkt im Braker Museumsgarten engagieren. Auch die Zwieseler Glaskönigin wird mit einer Abordnung des Freundeskreises Brake zu Besuch kommen und am Stand für Stimmung sorgen.