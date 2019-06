Burhave 469 Läufer sowie 49 Walker und Nordic Walker starteten am Samstag an der Nordseelagune zum 18. EWE-Nordseelauf. Es war die erste von insgesamt sieben Etappen, die innerhalb von acht Tagen von der touristischen Dachorganisation „Die Nordsee“ an Urlaubsorten entlang der Nordseeküste organisiert wurde. Es folgen Strecken in Hooksiel, Dangast, Otterndorf und im Wurster Land sowie auf Langeoog und Norderney.

Etappe rund 10 Kilometer

Jede der Strecken misst ungefähr 10 Kilometer. Die genau passende Länge sowohl für reine Hobbyläufer als auch für die, die als Marathonläufer im Training bleiben wollen, erzählte die Geschäftsführerin „Die Nordsee“, Carolin Wulke. Die Läufer reisten für die Eventwoche aus ganz Deutschland an – und ebenso aus Österreich, den Niederlanden und der Schweiz. Die Hälfte der Läufer, so schätzte sie, seien Stammkunden, die andere Neueinsteiger.

Natürlich sei es keine Voraussetzung, an allen sieben Läufen teilzunehmen. Ganz nach Gusto könnten mehrere oder auch nur eine Etappe gewählt werden. So rechne sie insgesamt mit 3500 Starts. Viele seien Einzelstarter – viele reisten aber auch als Verein oder unter Fantasienamen wie „Genussläufer“, „Ritter der Saunarunde“, „Hase und Igel“ oder „Laufen statt leiden“ in Gruppen an. 301 der Starter waren sogenannte Tourläufer, die sich für alle 7 Etappen anmeldeten und zum Teil auch schon seit Jahren dabei sind.

Entsprechend groß und herzlich war auf dem Parkplatz an der Nordsee-Lagune das Wiedersehen. Eine Frau beispielsweise, die als Tourläuferin bisher noch keine der 18 Nordseeläufe verpasst habe, sagte Carolin Wulke, sei Beate Peters. Dabeisein ist alles: Sie erreichte diesmal mit einer Zeit von 1:35:49 als Viertletzte das Ziel.

Normalerweise wechseln die gastgebenden Orte. Dass Burhave nach 2018 schon zum zweiten Mal dabei ist, liegt daran, dass die Internetnutzer via Facebook und Instagram im vergangenen Jahr Butjadingen zur schönsten Etappe gewählt hatten. Carolin Wulke, die selbst mit an den Start gegangen war, konnte dies nur unterstreichen: „Es war total toll. Eine herrliche Strecke. Erst das Gewusel hier an der Lagune, dann ab in die totale Stille der Natur und durch den Langwarder Groden, wo man die Vögel piepsen hört.“

Erlöse für Umweltschutz

Natur steht bei den Organisatoren und ihren Kooperationspartnern und Sponsoren, der EWE, dem OOWV, dem Reiseveranstalter Erlebnis Bremerhaven sowie der Kirche im Tourismus, ohnehin ganz oben auf der Agenda. Jedes Jahr, erläuterte Carolin Wulke, werde versucht, das Laufprojekt ein Stück klimafreundlicher zu fassen. Diesmal zum Jubiläum „10 Jahre Weltnaturerbe Wattenmeer“ solle es sogar „klimaneutral“ sein: Ein unabhängiger Gutachter errechne, wie viele Emissionen durch die Anreisen und die Veranstaltung selbst entstehen und legt einen finanziellen Gegenwert fest. Durch die Einnahmen und das Sponsoring werden die errechneten Schäden kompensiert. Mit dem Geld soll die Wiedervernässung eines niedersächsischen Moores ermöglicht werden.

Der Klimagedanke war auch der Grund, weshalb in diesem Jahr auf die Ausgabe von T-Shirts an alle Teilnehmer verzichtet wurde. Bei der Herstellung eines Baumwoll-T-Shirts würden laut der „Die Nordsee“-Geschäftsführerin 2500 Liter Wasser verbraucht. Das T-Shirt werde aber vermutlich nur am Tag des Laufes angezogen – und lande dann im Kleiderschrank. Wer dennoch eine Erinnerung mitnehmen wollte, der konnte sich ein als „Special Edition“ extra kreiertes, limitiertes Funktions-T-Shirt kaufen, das aus recyceltem Plastikmüll gefertigt wurde.

Die erste Etappe des 18. EWE-Nordseelaufs hatte eine Länge von 10,8 Kilometern. An den Kilometersteinen 4 und 8 sowie am Start und am Ziel waren Wasserstellen eingerichtet. Bastian Rohde aus Nordenham, Jahrgang 1985, erreichte nach 39:14 Minuten als erster das Ziel vor Matthias Wilshusen (1970, 39:30), Carsten Niederberger (1979, 40:57), Jendrik Schirdewan (1995, 41:43) und Daniel Fröhler (1987, 41:51).