Sportler werfen um Plaketten

Burhave Der Plaketten-Dreikampf des Klootschießer- und Boßelvereins Burhave findet am Sonnabend, 8. September, ab 14 Uhr in Burhaverdeich an der Deichdrift beim Awo-Heim statt. Im Dreikampf werden jeweils drei Würfe ausgeführt. Es wird die Plakette für jeweils fünf weibliche und männliche Altersklassen vergeben. Ab 17.30 Uhr werden bei Wiebke und Mario Wefer, Seekweg 2, die Sieger geehrt. Anschließend wird gegrillt. Der Vorstand bittet um Anmeldungen bei Sabine Poerschke, unter Telefon 04733/1572 (auch AB) oder per Fax an 04733/17 42 60.