Butjadingen Butjadingens Einwohnerzahl ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Es gab zwar mehr Sterbefälle, aber auch mehr Geburten. Außerdem übersteigt die Zahl der Zuzüge deutlich die Zahl der Wegzüge.

35Neugeborene wurden dem Einwohnermeldeamt der Gemeinde Butjadingen 2019 gemeldet. Im Jahr davor waren es nur 24 Babys gewesen. Die Neugeborenen teilen sich in 16 Jungen und 19 Mädchen auf.

24 Kinder – und damit die mit Abstand meisten der Neugeborenen – kamen im Vareler Krankenhaus auf die Welt, nur eines in Nordenham, fünf in Oldenburg, vier in Bremerhaven und eines in Hamburg. Keines der Babys, die nun in der Gemeinde aufwuchsen, wurde direkt in Butjadingen geboren.

2 Mal vergaben Eltern den Namen Marie; das ist die einzige Doppelung unter den 35 Neugeborenen. Es gibt auch noch eine Maria und eine Mary unter den Babys. Bei den Jungs wurde kein Name mehrfach vergeben, ergo kann man auch nicht den beliebtesten Jungs-Namen der Butjadinger Eltern küren.

93Sterbefälle hat das Standesamt für 2019 vermerkt – 47 Männer und 46 Frauen verstarben. Im Jahr davor waren es 84 Sterbefälle gewesen.

6069 Einwohner zählte die Gemeinde Butjadingen zum Stichtag 31. Dezember 2019. Das sind 31 Einwohner mehr als ein Jahr davor. 461 Menschen sind im vergangenen Jahr neu in die Gemeinde gezogen – 243 Männer und 218 Frauen. Im Gegenzug sind 181 Männer und 180 Frauen, zusammen also 361 Menschen, aus der Gemeinde weggezogen. 2018 hatte das Verhältnisse der Zu- und Wegzüge bei 404 zu 433 gelegen, war also genau umgekehrt.

52Eheschließungen gab es 2019. Das sind drei Trauungen weniger als im Jahr davor. Die beliebtesten Monate zum Heiraten waren der September mit elf und der August mit zehn Trauungen. Es folgen der Juni mit sieben, der November mit fünf, die Monate März, April, Mai und Juli mit jeweils drei und der Januar, Februar und Oktober mit jeweils zwei Eheschließungen. Das Schlusslicht ist mit nur einer Trauung der Dezember. 24 der insgesamt 52 Hochzeitspaare kamen nicht aus Butjadingen, sondern von auswärts. Die beliebtesten Tage zum Heiraten waren der Freitag (17 Trauungen) und der Samstag (11). Es folgen Donnerstag (8) und Mittwoch (6) sowie Montag und Dienstag (jeweils 5).

26Paare haben sind im Rathaus in Burhave das Ja-Wort gegeben. Auf Platz 2 folgt in der Hitliste die Hochzeitsscheune in Seeverns, für die sich 22 Paare entschieden hatten; sechs von ihnen haben unter freiem Himmel geheiratet. Vier Trauungen fanden auf der „Wega 2“ statt.