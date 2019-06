Butjadingen Im vergangenen Jahr wählten Internetnutzer via Facebook und Instagram Butjadingen zur schönsten Etappe des immerhin sieben Stationen umfassenden Nordseelaufs. Ob die Ferienhalbinsel in diesem Jahr wieder einen solchen Erfolg feiern darf, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass in Butjadingen diesmal der Startschuss für das Lauf-Event fällt – an diesem Samstag, 15. Juni, um 15 Uhr an der Nordsee-Lagune.

Die Marketing-Gesellschaft Die Nordsee GmbH, die das Lauf-Event veranstaltet, rechnet mit insgesamt bis zu 3500 Startern. Die dürften kaum alle in Butjadingen auf die Strecke gehen, aber einige hundert Läuferinnen und Läufer werden es schon sein. Die 10,9 Kilometer lange Strecke führt wie im vergangenen Jahr von der Nordsee-Lagune in Richtung Fedderwardersiel, durch den Kutterhafen zum Langwarder Groden und von dort zurück nach Burhave.

Nordseelauf Start: Samstag, 15. Juni, um 15 Uhr an der Nord-Seelagune Anmeldungen: Im Internet (19 Euro) oder am Samstag vor Ort (22 Euro) Strecke: 10,8 Kilometer lang, Burhave – Fedderwardersiel – Langwarder Groden – Burhave www.nordseelauf.de

Nicht nur Läufer, sondern auch Walker und Nordic-Walker können mitmachen. Wer sich vorab anmeldet, zahlt ein Startgeld in Höhe von 19 Euro. Bei einer Nachmeldung direkt an der Nordsee-Lagune, die am Samstag von 12.30 bis 14.30 Uhr möglich ist, werden 22 Euro fällig. Die Etappen-Sieger werden um 17.30 Uhr geehrt. Örtlicher Ausrichter des Laufspektakels ist Tourismus-Service Butjadingen.

Nach Auskunft der Veranstalter haben sich mehr als 300 Läuferinnen und Läufer angemeldet, die die gesamte Tour mitlaufen werden, hinzu kommen zahlreiche Mehr-Etappenläufer und Tagesläufer. Die nächste Etappe des Nordseelaufs führt am 16. Juni über die Insel Langeoog. Dann folgen Hooksiel (17. Juni), Norderney (18. Juni), Dorum (20. Juni), Varel/Dangast (21. Juni) und schließlich Otterndorf (22. Juni).

Das Motto auch des 18. Nordseelaufs lautet „Mach nicht halt – lauf gegen Gewalt“. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Unesco-Weltnaturerbes Wattenmeer spielt diesmal auch der Umweltaspekt eine besondere Rolle. Die Veranstalter bieten ein spezielles Nordseelauf-Funktionsshirt an, das vollständig aus recyceltem Plastikmüll gefertigt wurde. Nachhaltigkeit ist allgemein ein Thema beim Nordseelauf, der als klimaneutrale Veranstaltung daherkommt. Mit Sponsorenhilfe soll die Wiedervernässung eines Moores in Niedersachsen finanziert werden. Außerdem soll bei der Verpflegung der Läuferinnen und Läufer weitestgehend auf Plastikbecher und -besteck verzichtet werden.