Butjadingen Die Anzahl der Einsätze für die Ehrenamtlichen im Rettungsdienst steigt seit Jahren an. Um für die nötige Ausrüstung zu sorgen, müssten so manche Vereine Klimmzüge machen. Der Vorsitzende der DLRG Ortsgruppe Butjadingen, Reiner Przyklang, forderte deshalb mehr finanzielle Unterstützung ein. „Ein Schulterklopfen ist uns zu wenig“, sagte er.

Um so größer war die Freude, dass der Ortsgruppe erneut ein solcher Kraftakt gelungen ist. Im Stollhammer Gerätehaus wurde nun ein nagelneues Rettungsboot getauft. „Ein neues Mitglied reiht sich in die Flotte der Ortsgruppe ein und jeder freut sich über diese Errungenschaft“, sagte Reiner Przyklang. „Heete 2“ heißt der Neuzugang. Wie bei jeder Rettungsorganisation werde ein hohes Maß an Sicherheit für die Besatzungen und für die in Not geratenen Personen gefordert. Das habe seinen Preis.

Das neue Boot hat 13 000 Euro gekostet. Finanzielle Unterstützung bekam die Ortsgruppe von der Strukturförderung der DLRG. Das Boot ist für den Einsatz im Strandbad Tossens vorgesehen und ersetzt das alte Vorgängerboot, das marode geworden ist. „Die Belastung unserer Boote durch Übungs-, Kontroll- und Einsatzfahrten fordert ihren Tribut“, sagte der Ortsgruppenleiter.

Auch für den Stützpunkt in Fedderwardersiel müsse in naher Zukunft über eine Neuanschaffung eines Rettungsbootes nachgedacht werden.

Reiner Przyklang ist sich bewusst, dass es erneut ein Kraftakt werde, hierfür die erforderlichen Geldmittel heranzuschaffen. „Wenn die zuständigen öffentlichen Stellen nicht verpflichtet werden, die notwendigen Mittel für die Rettungseinsätze zur Verfügung zu stellen, wird es immer ein Betteln für uns sein“, sagte der Ortsgruppenleiter.

Bürgermeisterin Ina Korter pflichtete ihm bei und versprach, sich beim Landkreis stark zu machen, um entsprechende finanzielle Unterstützung für die Anschaffung notwendiger Ausrüstungen für die Rettungsdienste locker zu machen. Bereits vor über 20 Jahren hat Reiner Przyklang versucht, die Kurgesellschaft zu überzeugen, dass die DLRG für den Wachdienst an den Stränden Butjadingens keineswegs kostenfrei zu Verfügung gestellt werden könne.

Inzwischen wurde eine bis heute gültige Vereinbarung getroffen, die zu mindestens teilweise die Kosten für die Lebensretter abdeckt. Im Januar 2004 wurden die DLRG-Ortsgruppen der Wesermarsch mit der Wasserrettung im Rettungsdienst beauftragt und damit die erforderlichen Vorhaltekosten zur Verfügung gestellt. Auch das sei ein kleiner Baustein in der Finanzierung von Rettungsgerät gewesen und decke einen Teil der Kosten ab, betonte Reiner Przyklang. In den vergangenen Jahren sei aufgrund von extremen Unwetterlagen der Katastrophenschutz wieder mehr in den Fokus gerückt, sagte er. Doch die Anforderung an die Rettungszüge seien hoch und die geforderten Fahrzeuge sehr teuer: „Der Eigenanteil bei den Neuanschaffungen von 25 Prozent stellt oftmals eine große Hürde für uns dar“, sagte er.

Die alljährlich anfallenden Betriebskosten der Boote und Transportfahrzeuge seien immens und ohne finanzielle Unterstützung nicht zu stemmen, machte er deutlich.