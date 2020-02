Damme /Nordenham /Lemwerder Die Leichtathletinnen und Leichtathletinnen rennen zwar erst am Samstag, 22. Februar, in Nordenham um die Kreismeisterschaftstitel im Crosslauf. Aber auch am vergangenen Wochenende wagten sie sich schon auf schwieriges Terrain – und zwar mit großem Erfolg. Der für die SG akquinet Lemwerder startendende Jörg Brunkhorst gewann in Damme die Bezirksmeisterschaft der Altersklasse M 50 über die kurze Strecke. Und Tammo Doerner vom SV Nordenham siegte über die 1500 Meter beim Crosslauf in Bokel. Keine Frage: Diese Bilanz kann sich sehen lassen.

• Jörg Brunkhorst

Erfolgreicher Doppelstart für den SGL-Läufer: Er schnappte sich über die 3,47 Kilometer lange Strecke den Titel in der Altersklasse M 50. 12:52 Minuten bedeuteten außerdem Platz vier in der Wertung der Landesmeisterschaft – stark.

Damit nicht genug: Auf der Mittelstrecke über 6,7 Kilometer wurde er Vizebezirksmeister in 26:06 Minuten. In der Landesmeisterschaftswertung landete er auf Platz fünf.

„Sehr zufrieden“ sei er, sagte Brunkhorst. Er blickte auf ein Rennen auf einer anspruchsvollen Strecke mit harten Steigungen zurück. „Die Strecke war nicht leicht zu laufen und war einer Landesmeisterschaft absolut würdig“, sagte Brunkhorst.

Die Meisterschaften seien eine gute Möglichkeit gewesen, „um auch mal andere Bewegungsabläufe und Tempowechsel zu testen“. Brunkhorsts nächste Herausforderungen sind die Landesmeisterschaft über 10 Kilometer in Uelzen im März und die Deutsche Marathon-Meisterschaft in Hannover im April. „Ich bin guter Dinge“, sagte er.

• Tammo Doerner

Tammo (M 15) gewann in Bokel das Rennen auf der rund 1500 Meter langen Strecke in 6:25 Minuten. Der junge Athlet habe nach den Worten seines Vaters und Trainers Stefan Doerner „ganz bewusst“ auf die Teilnahme an der Landesmeisterschaft verzichtet. „Schnell laufen, auf die Technik achten und gewinnen lautete das Motto.“

Zwar sei die Strecke mit einem „Mega-Anstieg“ (Stefan Doerner) anspruchsvoll gewesen. „Aber die Bedingungen waren bei tollem Wetter klasse.“ Tammo gab von Beginn an Vollgas und feierte einen Start-Ziel-Sieg.