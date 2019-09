Christel Engelbrink trainiert die Volleyballerinnen des SV Wietmarschen III. Der Aufsteiger in die Landesliga war am Sonntag zu Gast in Nordenham und hat sich den Klassenerhalt als Ziel gesetzt.





Frage: Der SV Wietmarschen ist eine Volleyball-Hochburg. Es gibt unglaubliche acht Frauen-Teams. Wie kommt es zu diesem Volleyball-Boom?

Engelbrink: Das hat sich vor etwa 25 Jahren so entwickelt. Die Alternativen waren Judo und Fußball. Da fiel die Entscheidung leicht. Bei uns in der Grafschaft Bentheim ist Volleyball aber ohnehin ein sehr beliebter Sport.

Frage: Warum spielen keine Männer in Ihrem Verein?

engelbrink: Die Männer spielen bei uns Fußball, die Frauen Volleyball. Das ist irgendwie so. Wir hatten einmal kurz ein Männer-Team. Das war mehr eine Hobbytruppe.

Frage: Die erste Mannschaft des SV Wietmarschen spielt in der 3. Liga West. Können Sie davon profitieren?

engelbrink: Eigentlich nicht wirklich. Junge Spielerinnen aus unterklassigen Mannschaften werden immer mal zum Training hochgezogen. Wir trainieren zweimal in der Woche eigenständig.

Frage: Hat Ihr Verein bei so vielen Mannschaften kein Problem damit, ausreichend Trainer zu finden?

engelbrink: Das ist ein Thema, das wohl jeder Verein von Zeit zu Zeit kennt. Momentan haben wir hier aber keine großen Probleme.

Frage: Sie sind im Frühjahr aus der Bezirksliga in die Landesliga aufgestiegen. Wie haben Sie Ihr Team vorbereitet? Wie heißt das Saisonziel?

engelbrink: Beim Volleyball kommt es auf die schnellen Bewegungen an. Wir haben viel in der Halle gearbeitet. Natürlich wurde der Ball auch eingebunden. Wir haben auch einige Testspiele ausgetragen.

Frage: Kannten Sie die Nordenhamerinnen?

engelbrink: Nein. In dieser Region haben wir bisher wenige Erfahrungen gesammelt. Ich finde es auch nicht gut, dass man für einen Spieltag in dieser Spielklasse schon 185 Kilometer pro Strecke fahren muss. Das steht in keinem Verhältnis.