Der Frühling ist da

In vielen Nestern hat das – wenn auch derzeit noch etwas durchwachsene – Frühlingswetter seine Auswirkungen: Fast überall sieht man Weißstorch-Pärchen so wie im Bild im Golzwarder Horst in der Nähe des Cafés in der Sinaburger Straße. Der „Herr“ ist schon vom vorigen Jahr bekannt, die erste „Dame“, der er letze Woche den Hof gemacht hatte, wurde mittlerweile in Butjadingen gesehen. Die neue Frau an seiner Seite ist ohne Ring.

Fotos über aktuelle Entwicklungen der Störche gibt es unter www.computerclub-brake.de. BILD: