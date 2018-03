Diekmannshausen Paukenschlag bei der Vorstandssitzung zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlung des TV Schweiburg: Der Vorsitzende Helmut Riesner erklärte am Mittwochabend im „Landhaus“ seinen Rücktritt. Die Vorstandsmitglieder hatten sich zuvor nicht für eine weitere Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden ausgesprochen. Auf der Jahreshauptversammlung 2016 hatte sich kein Vorsitzender für die zurückgetretene Silke Wulff gefunden. Auf der außerordentlichen Versammlung im Juni 2016 war Helmut Riesner dann bereit, den Vorsitz zu übernehmen, damit es im Verein weitergeht. Er sah sich allerdings nicht als „Postenverwalter“, sondern als aktiven Funktionär. So brachte der nun 65-Jährige neue Impulse in den Plakettenspieltag. Erstmals wurde im Vorjahr eine „Spiel- und Spaßwoche“ durchgeführt. Ein volles Haus brachte auch der erstmals organisierte „bayerische Abend“ im „Landhaus“. Nun gilt es auf der Jahreshauptversammlung am Montag, 5. März, 20 Uhr, im „Landhaus“ einen neuen Vorsitzenden zu finden. Es stehen Neuwahlen des gesamten Vorstands auf der Tagesordnung.