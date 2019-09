Eckfleth Boxenstopp mit Reifenwechsel beim Pony? Beim Turnier in Moorriem war am Wochenende so einiges möglich.

Am Samstag gehörte die Reithalle in Eckfleth 33 Gruppen und vier Einzelvoltigierern, die sich dort mit tollen Darbietungen präsentierten. Mit einer Endnote von 9,571 gab es für Moorriem bei der Prüfung 11 an der Longe die Höchstpunktzahl des Tages.

Am Sonntag ging es mit 170 Nennungen zu Prüfungen in Dressur, Springen, Schritt-Trab oder der Führzügelklasse weiter. Ganz besonders viel Spaß machte das Zuschauen bei den Jüngsten, die dieses Mal verkleidet antraten. Von einem Musical-Besuch ließ sich Hannah Thormählen vom gastgebenden Verein dabei inspirieren. Die Neunjährige stieg als Mary Poppins in den Sattel von Pony „Sammy“ und wurde in der Gruppe der Älteren Führzügelkinder für ihre Reitkünste mit dem ersten Platz belohnt.

Guiliana Louisa Kuhn verwandelte sich – erblondet mit Perücke und mit prunkvollem Gewand – in Eisprinzessin Elsa. Die Reitkünste der Sechsjährigen vom Jader RC gefielen der Jury am Besten.

Ordentlich gelacht wurde bei Zalyna Schmidt, die als stoppelbärtiger Rennfahrer zur Führzügelprüfung antrat. Ein Rennteam stürmte den Platz, um ihrem „Ferrari“, der normalerweise ein Pony ist, weder Spoiler noch Auspuff hat und „Cody“ heißt, neue Reifen anzuschrauben. Dieser Auftritt wurde als beste Verkleidung gewertet.

Rund 40 Jahre alt waren die Kostüme von Emma und Lotta Harbers. Die habe man vom Dachboden der Schwiegermutter, verriet ihre Mutter schmunzelnd.

Als englische Wachsoldaten mit roten Jacken und Bärenfellmützen begeisterten die Schwestern mit einer Kür, die sogar noch um zwei Schwierigkeitsgrade höher lag, als gefordert. Zwei Monate hatten sie dafür geübt. Gewertet wurde der Auftritt der beiden Mädchen dann allerdings aus Mangel an Konkurrenz nicht. Anders als die anschließend stattfindenden Springprüfungen, zu denen die Halle im Anschluss umgebaut wurde.

Sehr zufrieden waren am Ende alle mit dem Turnier. Nahezu 100 Prozent der Angemeldeten gingen tatsächlich an den Start. Viel Lob gab es für die entspannte ruhige Atmosphäre.

