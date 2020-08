Corona-Pandemie: Eintauchen und sich wohlfühlen

Elsfleth Das Wurpland-Bad ist ein Mehrwert für Elsfleth. „Zu uns kommen Gäste auch aus Brake, Berne und Hude“, sagt Schwimmmeister Jörg Brauer. Die neuen Badegäste seien immer wieder begeistert, wie hervorragend das Bad in Schuss sei, sagt er. Über dieses berechtigte Lob können sich der Schwimmmeister und sein Team natürlich freuen. Alles ist tipptopp.

Der Badebetrieb wird auch in Corona-Zeiten aufrecht erhalten. Wegen der Regelungen zur Corona-Pandemie gibt es jedoch einen eingeschränkten Badbetrieb. Die Anzahl der Badegäste und die Nutzungszeiten sind eingeschränkt worden. Schwimmzeiten sind auf mehrere Schichten verteilt worden.

Wer in Corona-Zeiten schwimmen möchte, muss sich vorher anmelden. Je nach Verfügbarkeit werden dann die Schwimmzeiten zugeteilt – dabei wird natürlich der Wunsch des Anrufers berücksichtigt. Die Anmeldung ist dienstags bis freitags, jeweils in der Zeit von 9 bis 11 Uhr unter 04404/21 07 möglich. Montags ist keine Anmeldung möglich, weil das Personal mit Grundreinigung und technischen Kontrollen beschäftigt ist.

Auch für den Schulbetrieb sei das Schwimmbad wieder geöffnet, merkt Bürgermeisterin Brigitte Fuchs an. Die Schwimmzeiten habe man auf den Vormittag konzentriert. So sind dann an unterschiedlichen, festgelegten Tagen die Grundschulen Moorriem, Lienen und Alte Straße an der Reihe, auch die Oberschule Elsfleth sowie die Oberschule Berne hätten je einen festen Block mit Zeitkontingent zugeteilt bekommen. Ebenfalls feste Badezeiten gibt es für Besatzungsmitglieder der „Gorch Fock“.

Die Gäste werden stets daran erinnert, dass die zugewiesene Zeit die tatsächliche Aufenthaltsdauer im Bad und nicht alleine die Schwimmzeit umfasst. Es sei zu berücksichtigen, die Zeiten für Umkleiden, Duschen und Schwimmen so einzuteilen, dass man zum Ende der Schwimmschicht das Bad verlassen hat.

Im Wurpland-Bad gibt es ein gut verständliches und perfekt beschildertes Einbahnstraßensystem. Wegen der Wegführung ist eine Nutzung der Duschen nach dem Baden nicht möglich. Ein kurzes Abduschen in der Schwimmhalle ist laut Jörg Brauer erlaubt. Zwischen den einzelnen Schwimmzeiten-Korridoren wird gereinigt.

Auch die Sporthallen sind geöffnet. Nach den Worten von Bürgermeisterin Brigitte Fuchs gibt es auch dort zusätzliche Reinigungsintervalle. Morgens für den Schulsport sei alles frisch gereinigt und desinfiziert.