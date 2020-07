Elsflether starten gegen neues „Löwen“-Team

Elsfleth Die Handballer des Elsflether TB müssen am ersten Spieltag der kommenden Oberliga-Saison im Süden des Landkreises Diepholz bei der HSG Hunte-Aue Löwen antreten. Die Löwen sind eine Spielgemeinschaft aus den Vereinen HSG Barnstorf/Diepholz und HSG Wagenfeld/Wetschen. Die Saison soll am 2. Oktober beginnen. Die genauen Termine müssen zwar noch festgelegt werden, der Handballverband Niedersachsen hat indes schon die Rahmenspielpläne der überregionalen Klassen für die Saison 2020/2021 veröffentlicht.

Das erste Heimspiel der Elsflether Männer ein Wochenende später ist ein Derby und ein Duell mit einem Aufsteiger zugleich: Der TvdH Oldenburg stellt sich in der Wesermarsch vor.

Die Elsflether Reserve fängt erst drei Wochenenden später an. Sie gastiert in der Landesliga Nordwest am ersten Spieltag bei TuRa Marienhafe. Das Heimdebüt feiert der Aufsteiger eine Woche später gegen die TS Hoykenkamp.

Das Elsflether Frauenteam beginnt die Saison in der Landesliga Nord ebenfalls erst am vierten Wochenende im Oktober. Es reist zum ATSV Habenhausen. Eine Woche später geht’s erstmals vor eigener Kulisse zur Sache: gegen den HC Bremen.