Elsfleth Die Sportabzeichen-Saison beim Elsflether Turnerbund (ETB) ist beendet. Insgesamt erfüllten 47 Teilnehmer die Bedingungen für das Sportabzeichen. Als Lohn dafür erhielten sie das Sportabzeichen in Gold, Silber oder Bronze. Sieben Mal wurde das Familiensportabzeichen erreicht. 20 Kinder und Jugendliche des Elsflether Ferienspaßes erfüllten ebenfalls die Anforderungen für das Sportabzeichen und erhielten auch ihre Urkunden und Abzeichen. Am Samstag wurden die Urkunden und Sportabzeichen im Heye-Saal überreicht.

Bedingt durch das gute Sommerwetter hatte das ETB-Sportabzeichen auch in diesem Jahr wieder einen guten Zulauf. Die Trainingstermine auf dem Elsflether Sportplatz wurden gut genutzt und auch die Ausdauerangebote in Radfahren, Walken und Nordic/Walking wurden gut angenommen. Viele der Teilnehmer konnten sich durch regelmäßiges Training in ihren Leistungen verbessern.

ETB-Sportabzeichenleiter Anton Günther Stindt zog bei der kleinen Feierstunde im Heye-Saal eine positive Bilanz: „Alle Termine waren von gutem Wetter begleitet und immer gut besucht. Auch bei der Ferienspaßaktion haben alle jungen Teilnehmer ihr Sportabzeichen geschafft.“

Manfred Hollmann vom Kreissportbund Wesermarsch machte dem ETB ein Kompliment: „Es ist toll, hier so viele Kinder und junge Leute zu sehen, es ist wie ein Spiegelbild der Fitness. Es gibt Orte in der Wesermarsch, da dominieren die grauen Haare.“ Laut Manfred Hollmann ist die Erfüllung der Kriterien des Sportabzeichens keine einfache Leistung. „Gefragt sind in den verschiedenen Disziplinen Ausdauer und Kraft, aber auch Schnelligkeit und Koordination.“

Der Disziplin „Schwimmen“ maß Manfred Hollmann eine besondere Bedeutung zu: „Angesichts der Tatsache, dass viele Kinder heute nicht schwimmen können, müssen wir dafür sorgen, dass dieser Sport intensiviert wird.“• Um das Familiensportabzeichen zu erreichen, muss eine Familiengruppe mindestens aus drei Personen und Generationen bestehen.