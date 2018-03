Elsfleth Mit einen positiven „Weiter so!“ sprachen die Mitglieder des Elsflether Turnerbundes (ETB) der bestehenden Vorstandsriege ihr Vertrauen aus. Ein guter Grund, alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern zu bestätigen. Wiedergewählt wurden auf der Jahreshauptversammlung im SWE-Restaurant Dr. Frauke Lange (1. Vorsitzende), Heinz-Hermann Buse (1. stellvertretender Vorsitzender), Franziska Groninga (2. stellvertretende Vorsitzende), Klaus Mewes (Kassenwart), Rüdiger Scholich (Schriftwart) sowie alle Beiräte.

In ihrem Rückblick auf die Ereignisse des Sportjahres 2017 erläuterte die Vorsitzende die neu ins Sportangebot aufgenommenen Sparten, die alle ohne Zusatzkosten von den Vereinsmitgliedern besucht werden können. Seinen Mitgliedern und potenziellen neuen Mitgliedern bietet der ETB das Trainingsangebot „Strong by Zumba“, zertifizierte Kurse Yoga in den Richtungen Hatha Yoga und Ashtanga Yoga, Kindertanzen, Hip Hop-Dance, Zhineng Qigong, Kindertennis und „Inklusives Kinderturnen für Grundschüler“ (ab April 2018) an. Für die Bereiche Zumba, Yoga, Zhineng Qigong und Tennis konnte der ETB neue Trainer gewinnen.

Zu Beginn dieses Jahres hat der ETB mit der Jade Hochschule, Fachbereich Seefahrt und Logistik, eine Kooperationsvereinbarung getroffen. Herzstück ist die neue Sparte „Hochschulsport“. Lange: „Damit soll das Sportangebot und die Mitgliedschaft für die Studierenden attraktiver gemacht werden. Gleichzeitig können damit einzelne Angebote auch in den Räumlichkeiten der Hochschule stattfinden.“

Auch im laufenden Jahr sollen weitere neue Sportangebote in den Elsflether TB integriert werden, die sich besonders an jüngere Mitglieder richten. Angedacht sind Rugby, Kutterpullen und Street Workout.

Gesucht wird noch eine neue Übungsleiterin oder ein Übungsleiter für den Bereich des Kinderturnens ab drei Jahren.

Ausgezeichnet für langjährige Mitgliedschaft wurden auf der Jahreshauptversammlung Gisela Bergner (50 Jahre Mitglied), Bernd Urbanik (40 Jahre), Helga Bielefeld (30 Jahre Übungsleiterin und Kooperation mit den drei Elsflether Grundschulen), Bernd Kleen (25 Jahre), Adelheid Unrasch (25 Jahre), Anton Stindt (für langjährige Tätigkeit als Jugendwart), Brunhild Kaplan (25 Jahre) sowie Brigitte Leutz-Ohlmeyer (25 Jahre).