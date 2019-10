Elsfleth Es war 1989 als Ingrid Stindt aus Eckfleth angesprochen wurde: Könnte sie sich vorstellen die Kassenführung im Landfrauenverein Moorriem zu übernehmen? Sie konnte es sich vorstellen. Sie wurde gewählt. Und sie kümmerte sich anschließend ganze 30 Jahre lang um die Finanzen des Vereins.

Zahlreiche Wechsel in der Vorstandsriege der Landfrauen hat Ingrid Stindt in dieser Zeit miterlebt und so manche Veränderung im Bankwesen mit Erfolg gemeistert. Aber nun ist Schluss: Jetzt hat sie nach 30 Jahren das Amt in neue Hände abgegeben. „Es hat mir immer Freude gemacht, doch nun möchte ich mich aus der Verantwortung zurückziehen“, so Stindt. Auf der Jahreshauptversammlung der Moorriemer Landfrauen wählten die Mitglieder schließlich Kerstin Lüers aus Burwinkel zur Nachfolgerin.

Die Jahreshauptversammlung ist natürlich ein wichtiger Termin im Kalender der Landfrauen, aber bei weitem nicht der einzige: Derzeit bereiten die Frauen gemeinsam ein Angebot für den Herbstmarkt in Elsfleth am kommenden Sonntag vor. Dazu treffen sich die Landfrauen am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr bei Inge Hayen, Dalsper 14. Herbstliche Sträuße und Kränze sollen dann gefertigt werden. Wenn möglich, sollten eine Schere und verschiedenes Material wie Hortensien, Gräser, Beeren und Blüten mitgebracht werden. Wer Material spenden möchte, kann diese gerne vorbeibringen.

Die nächste Veranstaltung des Vereins findet dann am Dienstag, 22. Oktober, statt. Ab 14 Uhr stellt dann Birgit Höppner aus Elsfleth die Aromatherapie im Moorriemer Landcafé vor. Die Frauen wollen eintauchen in die Welt der Aromen: Ätherische Öle und aromatherapeutische Schätze steigern das Wohlbefinden und fördern die Gesundheit ganzheitlich. Anmeldungen werden zu dieser Veranstaltung über die Vertrauensfrauen erbeten. Gäste sind herzlich willkommen.

Weiter geht es am 12. November: Dann dreht sich alles um den Kürbis. Ab 19 Uhr wird Wissenswertes über die verschiedenen Sorten vermittelt. Auch gibt es ein Büfett mit Kostproben und Rezeptideen im Eckflether Kroog.