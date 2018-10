Elsfleth /Niedersachsen „Damals im Ferienlager. . .“: Marcel Völger kann unzählige Sätze so anfangen. Er war ein siebenjähriger Knirps, als er zum ersten Mal seine Tasche im Zeltlager am Alfsee auspackte. Fortan erlebte er dort Jahr für Jahr die großen und kleinen Abenteuer seines Lebens – als Kind, als Jugendlicher und später als Betreuer.

Wenn Marcel Völger an das Traditionszeltlager, das es seit 32 Jahren für Kinder aus Niedersachsen gibt, denkt, gerät er ins Schwärmen über den Zusammenhalt, den grenzenlosen Spaß und die Aktionen. Überrascht war Völger deshalb, als der bisherige Veranstalter das Aus für die Traditionsveranstaltung erklärte.

• Eingespieltes Team

Nur gut, dass Marcel Völger gerade erst der Vorsitzende des neu gegründeten Vereins Hortis in Elsfleth geworden ist. Der will jetzt als Veranstalter einspringen und organisiert das Zeltlager am Alfsee für 250 Kinder und Jugendliche. Eine Mammutaufgabe für einen so jungen Verein? „Nein“, sagt auch Mitstreiterin Sabrina Beuse, die seit 27 Jahren beim Zeltlager dabei ist und dort auch schon die Lagerleitung hatte: „Wir sind alle eingespielt, wir kriegen das hin.“

60 Betreuer aus ganz Deutschland betreuen die Kinder und Jugendlichen im Alter von 7 bis 17 Jahren. Für den einwöchigen Aufenthalt wird ein ganzer Campingplatz gemietet. „Die kleineren Kinder schlafen in den vorhandenen Hütten, die größeren in den Zelten“, erklärt Völger. Es gebe Gruppen für die Sieben- bis Elfjährigen, für die Zwölf- bis 15-Jährigen sowie die 16- und 17-Jährigen. „Alles ist unterteilt in diese drei Bereiche, Klein und Groß kommen aber auch immer für alle möglichen Aktivitäten zusammen“, sagt Marcel Völger.

• Mit Animationsteam

Und an Aktivitäten mangelt es auf dem Campingplatz nicht: Es gebe eine Wasserskianlage, ein Kinderautoland, ein Hecken-Labyrinth, Minigolf, ein Bastelzelt, Motto-Tage. „Wir bilden ein Animationsteam, das im Vorfeld viele Spiele und Aktionen organisiert“, erklärt Sabrina Beuse.

229 Euro soll der Aufenthalt für die Kinder in den Sommerferien kosten. Um das Zeltlager organisieren zu können, lädt der Verein Hortis an seiner Heimatadresse Burwinkel 20 in Elsfleth am Samstag, 20. Oktober, zu einem großen Tag der offenen Tür ein.

• Spaß gegen Spende

„Alle Erlöse gehen in die Vereinskasse für das Sommerzeltlager am Alfsee 2019“ heißt es in der Einladung. Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr. Und auch da wird den Besuchern eine Menge geboten: Es gibt eine Hüpfburg, Kinderschminken, Spielbereiche, ein Bagger kann getestet werden, auf einer Strohburg getobt werden.

Als Hauptpreis einer Tombola winkt für ein Kind eine Woche im besagten Zeltlager.

Ein besonderes Erlebnis dürfte beim Tag der offenen Tür das Kennenlernen von Monika Kirmis sein: Sie bietet Fußlesen und Fußmassagen gegen eine Spende an.

• Vieles selbst gemacht

Hungrig muss an dem Tag natürlich auch niemand bleiben: Für diverse Schlemmereien, viele davon selbst gemacht, ist gesorgt. Außerdem stellt sich der Verein Hortis mit seinen Projekten und Ideen vor.

Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 20. Oktober, ab 11 Uhr in Burwinkel 20 statt. Eintritt wird nicht erhoben, um Spenden wird gebeten. Wer sich für das Zeltlager anmelden möchte, dort als Betreuer mitfahren will oder Informationen zum Tag der offenen Tür möchte, kann sich per Mail an hortis-verein@web.de wenden.