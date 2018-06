Elsfleth /Rom „Ausgerechnet jetzt soll ich etwas zur Fußball-WM sagen? Ausgerechnet jetzt, wo Italien das erste Mal nicht dabei ist?“ Luciano de Marchi sitz in seinem Eiscafé La Veneziana an der Steinstraße und guckt mir ungläubig in die Augen. „Das Ausscheiden in der Relegation gegen Schweden war ein Albtraum für ganz Italien“, sagt der 59-Jährige, der seit 1976 in Deutschland lebt und seit 40 Jahren mit seiner Frau Maria Rose das Eiscafé in Elsfleth mit großem Erfolg führt.

De Marchi stammt aus Friaul, ist ausgewiesener Fußball-Experte, hat als Jugendlicher in seinem Heimatverein Tiezzo die Nummer 7 getragen, galt als torgefährlicher Rechtsaußen. Er ist bekennender Inter-Mailand-Fan und erlebt in Deutschland bereits seine 11. Fußball-Weltmeisterschaft. „Die WM 1978 in Argentinien war die erste, die ich in Deutschland verfolgt habe. Das ist jetzt 40 Jahre her. Und über die Jahrzehnte waren die WM-Spiele Italien gegen Deutschland immer die allerbesten“, sagt Luciano de Marchi und lächelt mit einem Rückblick in die Vergangenheit ein wenig wehmütig.

„In diesem Jahr drücke ich Deutschland die Daumen. Für mich sind Deutschland, Spanien und Frankreich die großen Favoriten für das Turnier“, sagt er im Gespräch. Für das WM-Turnier wird das Café entsprechend ausgeschmückt. Es wird ein Gewinnspiel geben, bei dem die richtigen Tipps mit einem Eis-gutschein belohnt werden. Zudem werden die Spiele auch gezeigt – „aber ohne Ton, sonst wird das kostenpflichtig“, sagt Luciano de Marchi.

Er ist sich sicher, dass auch in Italien die WM mit großem Interesse verfolgt wird. „Der italienische Fußball ist derzeit einfach nicht mehr absolute Spitze. Wir haben ein wenig den Anschluss verloren. Dem Land geht es zurzeit nicht so gut, und deshalb ist der Fußball momentan auch nicht so gut“, meint Luciano de Marchi, der die spanischen und englischen Teams im Vereinsfußball vorne sieht.

Beste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten war aus der Sicht von Luciano de Marci die WM 2006 in Deutschland. „Während des Sommermärchens haben die Deutschen endlich wieder gelernt zu feiern und stolz auf ihre Nation zu sein. Das Fähnchenschwenken und das Singen der Nationalhymne war endlich kein Tabu mehr“, ergänzt der Italiener, der sich nach mehr als 40 Jahren in Deutschland gut in die deutsche Seele hineinversetzen kann.

„2006 war für uns Italiener natürlich auch aus sportlicher Sicht eine absolute Sensation. Im Vorfeld der WM in Deutschland gab es bei uns einen riesigen Fußball-Skandal – und dann werden wir völlig überraschend Weltmeister, einfach unglaublich.“

Inzwischen werden im Eis-café an der Steinstraße die Tage zum Eröffnungsspiel gezählt und die entsprechenden Vorbereitungen getroffen. Und über noch eine Angelegenheit ist der Italiener sehr froh. „Gott sei Dank, dass sich die Griechen auch nicht für das WM-Turnier qualifizieren konnten. Das hätte ich nicht ausgehalten“, sagt Luciano de Marchi und drückt dabei ein Auge zu.

Auf der gegenüber liegenden Straßenseite befindet sich das Restaurant Alexis Sorbas – und aufgrund der Sachlage hat der Italiener wohl kaum mit hämischen Sprüchen zu rechnen.