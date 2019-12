Elsfleth Der Fußball rollt beim TuS Elsfleth. Und das immer besser. Denn mit der C-Jugend hat der Verein nun eine junge und hungrige Mannschaft am Start, die es wissen will. 17 Jungen im Alter von elf bis 13 Jahren schnüren regelmäßig ihre Fußballschuhe und tauschen die Freizeit an der frischen Luft gegen Computerspiele in abgeschotteten Räumen ein. Die beiden Trainer Stefan Behrens und Dietmar Städtler jedenfalls legen viel Wert darauf, dass nicht in der Halle trainiert wird.

Nach der Findungsphase im Sommer ist die Mannschaft laut Dietmar Städtler zusammengewachsen. „Als Team wird gut agiert“, sagt er. Montags und mittwochs wird von 17.30 bis 19 Uhr auf dem Sportplatz an der Peterstraße trainiert. Jeder sei herzlich willkommen, merkt Dietmar Städtler an. Er verhehlt nicht, dass ein großes Problem mittlerweile auch den Jugendbereich des TuS Elsfleth erreicht hat. „Es fällt schwer, Kinder zu finden und zu begeistern“, merkt er an. Es gebe geburtenschwache Jahrgänge, sicherlich. Auch würden viele Kinder lieber auf dem Sofa liegen. „Bewegung schadet doch nicht“, sagt der Trainer ein wenig verbittert. Zu seiner Zeit war das halt noch etwas anderes. Da war man froh, gegen einen Ball treten zu können. Es reifen daher Überlegungen, mit der D-Jugend eine Spielgemeinschaft mit einem benachbarten Verein einzugehen, um den Spielbetrieb auch längerfristig zu ermöglichen.

Noch aber ist es nicht soweit. Die Mannschaft trainiert. Und die Eltern der Kinder ziehen nach Dietmar Städtlers Worten mit. Und nicht nur das: In den zurückliegenden Monaten wurde für die Mannschaft tüchtig die Werbetrommel gerührt und Spenden für eine komplette Ausstattung gesammelt. So kamen mehr als 3000 Euro zusammen. „In dieser Saison haben wir viele Sponsoren aus der Region, aber auch aus Ostfriesland und dem Ammerland“, merkt Dietmar Städtler an. „Die Jungs sind ausgestattet“, freut sich der Coach. Zu den Großsponsoren zählen nach seinen Worten die Kloska Group, Motorservice Dietmar Kaiser, Thomas Hollmann sowie Andreas Munderloh.

Ende Januar startet die C-Jugend wieder mit dem Training an der frischen Luft. Ein Turnier in Friedrichsfehn hat das Team bereits absolviert. Jetzt folgen noch Turniere in der Sporthalle Brake am 12. Januar sowie in Kreyenbrück am 16. Februar.

Der Ball rollt also bei der C-Jugend des TuS Elsfleth – Dank der Sponsoren auch in einem einheitlichen Outfit.

Wer sich dem Team anschließen oder einfach mal mittrainieren möchte, kann sich an Trainer Dietmar Städtler unter Telefon 0175/2591131 wenden.