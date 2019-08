Fedderwardersiel Das Spaceshuttle verliert erst seine Triebwerke. Dann sackt das Heck weg. Die Crew sieht keine andere Chance mehr, als von Bord zu gehen. Hinaus ins kalte All? Neun, hinein ins Hafenbecken in Fedderwardersiel.

Die „Pace Ship 1“ des Pro Aktiv Centers Brake war am Freitagnachmittag eines von insgesamt zehn Booten, die bei der Papierbooteregatta im Fedderwardersieler Hafen an den Start gingen. Sie stellte den Auftakt der 48. Krabbenkutterregatta dar. Und das war ein Auftakt nach Maß. Noch nie saßen, seit es das Rennen nach einer längeren Pause wieder gibt, so viele Zuschauer auf dem Deich, noch nie waren so viele Boote am Start. Und noch nie, auch das ist bemerkenswert, gab es so wenige Havarien.

Was nicht heißt, dass keine der Crews baden gingen. Die ersten, die testeten, wie kalt das wasser im Hafenbecken ist, waren die Skipper der Jugendwerkstätten Wesermarsch aus Brake. Deren „Kein Holzboot“ erwies sich als so kippelig, dass die Mannschaft schon beim Einsteigen kenterte. Irgendwie schaffte es das Trio noch zum Startpunkt. Da hatten es die „Söte Deern“ des Shantychors Butjenter Blinkfüer und das Boot „Die Herde“, in dem wacker eine Gruppe Burhaver Kinder paddelte, aber schon ins Ziel geschafft. Auf dem Weg zurück ins „Basislager“, das die Crews auf der Westseite des Hafen aufgeschlagen hatten, löste sich die „Kein Holzboot“ in Wohlgefallen auf.

Während die „Pace Ship 1“ dasselbe Schicksal ereilte, jedoch erst nach gefahrenem Rennen ereilte, hätte die Crew der Butjadinger DLRG ihre „MS Papierboot“ trockenen Fußes an die Hafenkante steuern können. Das wollte sie aber gar nicht. Ihr Ziel war eine Havarie. Einem Tischfeuerwerk, das Feuer ab Bord auslösen sollte, trotzte das mit NWZ-Titelseiten beklebte Boot wacker, zumal der Brandsatz nicht richtig zündete. Rohe Gewalt führte zur Belustigung der Zuschauer dann aber doch zum gewünschten Effekt: Treffer, versenkt!

Weil so viele Crews Boote gemeldet hatten, hatte Tourismus-Service Butjadingen (TSB) sich entschieden, drei Rennen zu veranstalten, für jedes einzelne Boot die Zeit bis zum Anschlagen im Ziel zu stoppen und dann zu sehen, wer am schnellsten war. So blieb es letztlich bis zur Siegerehrung spannend, weil mehrere Boot ziemlich fix unterwegs waren.

Dazu gehörte die „Söte Deern“, das neue Boot des Shantychors Butjenter Blinkfüer, das nach 2:25 Minuten zurück im Ziel war. Sechs Sekunden brauchte die die „Grisu 1“ der Braker Jugendfeuerwehr – just das Boot, in dem Teile der „Emma“, dem bisherigen Boot des Shantychors, verbaut sind.

Platz 3 holte mit 2:43 ein Papier-Nachbau der Weserfähre Kleinensiel, mit der der Bürgerverein Kleinensiel ins Rennen ging. Es folgten die „MS Papierboot“ der DLRG, die „Märchenkiste“ der Abbehauser Kirchenjugend, in der Schneewittchen mit ihren sieben Zwergen paddelte, die „Oscar 2“ des Yachtclubs, das Boot der Villa Kunterbunt, „die Herde“, das „Pace Ship“ und schließlich die „Kein Holzboot“.

Die im Rennen Letztplatzierten holten als „Team der Herzen“, wie es TSB-Chef Robert Kowitz bei der Siegerehrung ausdrückte, Platz 2 in der Schönheitswertung. Hier holte der Shantychor mit seiner „Söten Deern“ Gold, während für die „Grisu“ aus Brake auf Platz 3 landete.

Ein weiterer Höhepunkt war am Freitag die 35. Niedersächsische Meisterschaft im Krabbenpulen. Den Sieg holte sich ??????????????????. Darüber berichtet die NWZ ausführlich am Montag.

An diesem Samstag beginnt im Kutterhafen um 10 Uhr ein Flohmarkt rund ums Kind. Ab 14.30 Uhr sind Gästefahrten auf den Krabbenkuttern möglich. Ab 18 Uhr lädt die Band Gezeiten-Rock zur „Singflut“ ein. Der Sonntag beschert ab 11 Uhr einen Frühschoppen und ab 14 Uhr ein Shantyfestival.

