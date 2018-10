Golzwarden /Brake Zuhause stapeln sich die Pokale, viermal in der Woche ist Training, am Wochenende meist ein Turnier angesagt – Sport gehört bei Familie Fittje aus Golzwarden einfach dazu.

Dieses Jahr nahmen alle vier am Stadtlauf in Brake teil. Beim OLB-HKK-Lauf räumten sie ab: Familienvater Michael Fittje machte den ersten Platz in der Ü 50. Mutter Simone wurde Zweite in der Ü 40, Tochter Mia in der Altersklasse 10 ebenfalls und Sohn Max ergatterte auch Platz zwei in der Altersklasse 8.

„Die sind beide sehr ehrgeizig, setzen sich selbst Ziele“, kann die 43-jährige Mama über ihre Kinder sagen. Zweimal in der Woche steht Basketballtraining an, der Trainer ist der Papa. Für sein Engagement wurde er 2016 von NWZ und LzO als „Mensch des Jahres“ ausgezeichnet. Hinzu kommt, sowohl bei dem Achtjährigen als auch bei der Zehnjährigen, zweimal in der Woche Fußballtraining.

„Man merkt, dass die das gerne machen, weil sie danach im Garten oder Hausflur weiterspielen“, sagt Simone und muss schmunzeln – Kinder sind manchmal eben Energiebündel. Sie selbst war auch schon immer sportlich, geht seit langem zweimal in der Woche Laufen, im Studium spielte sie Volleyball. Auch Zumba hat sie ausprobiert. Das war jedoch nichts für Simone: „Ich brauche das Gefühl, ausgepowert zu sein. Beim Zumba habe ich nicht mal richtig geschwitzt.“

Auch Michael fühlt sich bei Ballsportarten wohl: Seit 40 Jahren spielt der 50-Jährige Basketball. Diese Jahr leitete er sogar ein Sommercamp in Uslar. „In den Ferien schließt er den Kindern auch gerne mal einfach so die Halle auf“, sagt Simone. Denn der Bewegungsdrang der zwei hält sich nicht an Schulferien-Zeiten.

Sport verbindet – das kann Simone stellvertretend für die ganze Familie sagen, „vor allem Mannschaftssportarten.“

Zusammen Sport machen, das geht auch: „Inlineskate- oder Fahrrad-Touren haben wir schon oft zu viert gemacht“, sagt Simone. Auch ins Schwimmbad gehen sie. Allerdings eher zum Herumplanschen als zum Sporttreiben. „Obwohl“, wirft Mia ein, „ich würde gerne mal richtigen Schwimmunterricht haben, ich mag das Element.“

Pause muss auch sein. „Wenn die auf der Couch liegen und einfach mal chillen, ist das auch okay“, sagt Simone. Fitness-und gesundheitsfanatisch wird es nicht bei Familie Fittje. Da landen auch Süßigkeiten oder Mias Lieblingsgericht, Käsetortellini, auf dem Tisch – auf Kalorien achtet hier keiner.

Und wenn die Kinder irgendwann andere Hobbys finden? „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganz mit Sport aufhören. Zwingen, werden wir sie aber zu nichts“, weiß Simone.