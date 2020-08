Fußball In Brake: Steigerung nach desolater Leistung

Gristede /Brake Die Landesliga-Fußballerinnen des SV Brake haben am Donnerstag ein Testspiel bei der SG am Meer mit 6:2 (3:2) gewonnen. Damit betrieben sie erfolgreich Wiedergutmachung für die 2:4-Niederlage am Dienstag gegen den Kreisligisten Eintracht Oldenburg.

„Unsere Leistung gegen Eintracht Oldenburg war eine absolute Katastrophe“, meinte Peters, wertete die Darbietung seiner Elf aber als Ausrutscher. „Gegen die SG haben wir uns um 100 Prozent gesteigert“, sagte er. „Wir können zufrieden sein, auch wenn wir noch nicht das gezeigt haben, was wir können“, meinte er und gab bekannt, dass Josephine Schnibbe aus dem Kader ausgeschieden ist. „Sie zieht berufsbedingt nach Stuttgart.“

Vor dem Punktspielauftakt am Sonntag, 6. September, 12 Uhr, gegen den DJK SV Bunnen bestreitet der SVB noch zwei Testspiele: Am Sonntag, 12 Uhr, erwartet er BW Lohne, am Dienstag, 19.30 Uhr, gastiert er bei der SG Wittstedt/Driftsethe/Bramstedt.

SG am Meer - SV Brake 2:6. Tore: 0:1 Carina Bakenhus (17.), 1:1 Lena Decker (26.), 1:2 Kristin Mählmann (32.), 1:3 Èlice Arndt (33.), 2:3 Jule Rabe (34.), 2:4 Kerryn Heise (60.), 2:5, 2:6 Bakenhus (73., 87.).

SV Eintracht Oldenburg - SV Brake 4:2. Tore: 1:0 Maria Koczy (9.), 1:1 Jennifer Dirks (28.), 2:1 Sina Eiing (61.), 3:1 Jennifer Mosler (70.), 3:2 Tessa Isabel Vosskuhl (75.), 4:2 Eiing (76.).