Großenmeer Die Vereinsgemeinschaft Großenmeer organisiert ein neues Event und hofft auf ähnlich große Resonanz wie beim Fußball-Golf.

Das 1. Steeldarts-Turnier steigt am Samstag, 11. Januar, um 14 Uhr im Saal des Gast- und Eventhauses. Einlass ist ab 13 Uhr. Holger Beyer von der Vereinsgemeinschaft: „Das ist bislang einmalig in der Wesermarsch. Zur Unterstützung haben wir uns die Dartfreunde aus Eckfleth um den Vorsitzenden Andreas Janßen mit ins Boot geholt.“

Das Teilnehmerfeld umfasst 64 Starter. Im Saal des neuen Gast- und Eventhauses werden 16 Board-Anlagen aufgestellt. Wichtig ist neben der Anmeldung bei Holger Beyer unter Telefon 04483/930920 (E-Mail: Holger.Beyer@-t-online.de), auf die Internetseite des Bürger und Heimatvereins zu gehen und sich von dort die Regeln und Anmeldeunterlagen runterzuladen. Holger Beyer: „Wir würden uns freuen, wenn die jeweiligen Starter ihre Fangruppen dabei haben und für ordentlich Stimmung sorgen.“

Nach der Siegerehrung gegen 22 Uhr beginnt die große After-Show-Party mit DJ Daniel Meier für jedermann. Auch sind Zuschauer und Fans während des gesamten Tages erwünscht. „Es muss richtig krachen und stimmungsgeladen sein“, wünschen sich die Darts-Fans.

Es gibt besondere Angebote wie Kurze-Time, Charly-Time, Fish and Chips – also fast so wie in England.

Jetzt hoffen die Veranstalter, dass sich Interessierte schnell anmelden, denn auf 64 Starter ist das Teilnehmerfeld begrenzt.