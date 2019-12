Großenmeer Ein wichtiger Termin ist die Adventszeit für die Modellbahnfans in Großenmeer. Der Dr.-Cornelius-Modellbahnverein mit dem Vorsitzenden Peter Strop aus Wahnbek und dem großen Helferteam hatten zur Modellbahnbörse in die Großenmeerer Sporthalle geladen. 30 Aussteller boten ihre Waren auf 140 Metern auf den Tischen an. Von der Nostalgie bis zum Modernen war alles dabei, was das Modellbauer-Herz höher schlagen lässt. Der Trend zum Digitalen nimmt zu.

Für den logistischen Ablauf bringen sich vom Verein Olav Hertrampf und Fabian Strop, der Sohn vom Vorsitzenden, ein. Die Aussteller kommen aus dem Weser-Ems-Gebiet von Emden bis Nordenham und über die Weser hinweg, so aus Bremerhaven. Nach dem Umbau von Scheeljes Gasthof ist man nun bereits im 3. Jahr hier in der Sporthalle. Peter Strop: „Hier werden wir auch gerne bleiben, dafür spricht das größere Raumangebot.“

Bequem konnte man mit dem Lanz-Bulldog mit dem Planwagen vom Wolfstraßer Günter Bohmann zum unbedingten Muss, der Modelleisenbahn-Anlage, gelangen. Der Pendelverkehr wurde bestens angenommen. Schnell ist Groß und Klein fasziniert von der Modelleisenbahn des Dr.-Cornelius-Modellbahnvereins, die von beiden Seiten von der Tribüne gut einsehbar ist. Bis zu 35 Züge fahren hier durch eine abwechslungsreiche und verblüffend echt aussehende Landschaft. Vorbei geht es an einem Weinberg und einem Schloss entlang einer Altstadt durch Gewerbegebiete vorbei an einem Ringlokschuppen und einem Bergwerk. Dann taucht ein großer Fernsehturm auf, eine Raffinerie, Qualm steigt aus dem Schornstein, die Fahrt geht weiter durch einen Tunnel und schließlich halten die Züge im Bahnhof. Es fehlt kein Detail. Menschen, Autos, Bahnschranken, Feuerwehr und Polizei, Häuser in allen Varianten sind eins zu eins in Miniatur nachgebildet.

Fast 500 Meter Gleise sind hier verarbeitet, über 120 Weichen, 150 Signale und weit über 15 Kilometer Kabel verbaut. Die analog betriebene rund 100 Quadratmeter große Modelleisenbahn-Anlage – das Lebenswerk von Dr. Peter Cornelius – führt der Verein seit 1980 fort.

Das Erbe wird nicht nur bewahrt sondern fachtechnisch gehegt und gepflegt. Auf dem Leitstand sind oft drei Personen, die für reichlich Betrieb auf der gesamten Anlage mit den Ausmaßen 16 mal 7 Meter sorgen. Kai Kuck: „Es ist immer mal was defekt. Dann liegt es an uns, den Fehler schnell zu finden“.

Mit Erweiterung der Vereinsräume wird eine neue digitale Modellbahnanlage mit tatkräftiger Unterstützung der Jugendgruppe aufgebaut. Mit dabei sind der elfjährige Lando Willing, Leon Hadeler und Max Janßen, beide 15 Jahre jung. Die Drei sind sich einig: „Das macht Spaß, was wir hier machen.“ Jeden 1. und 3. Sonnabend im Monat treffen sich die Jugendlichen dort von 14 bis 16 Uhr, um ihr Werk fortzuführen.

Im kommenden Jahr wird der Verein 40 Jahre. Peter Strop: „Geplant ist an dem Adventwochenende die Börse noch größer aufzuziehen.“ Fester Termin in diesem Jahr ist der 24. Dezember, 14 bis 16 Uhr, mit der Sondervorführung „Wir warten aufs Christkind“. Der 1. Vorsitzende, Peter Strob, ist unter Telefon 04402/939447 zu erreichen. Die Anlage ist ganzjährig jeden Sonntag von 16 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.