Hammelwarden Bewährtes und Neues – einen bunten Mix verspricht der Radwandertag des Hammelwarder Turnvereins am Donnerstag, 30. Mai, wieder. Traditionell wird die Veranstaltung für die ganze Familie am Himmelfahrtstag auch von der NWZ unterstützt.

Der Start zur rund 20 Kilometer langen Tour findet zwischen 10 und 12 Uhr am Sportplatz in Kirchhammelwarden statt. Bis 14 Uhr sollten alle Radfahrer zurück sein.

Während die Radler auf der Strecke von Kirchhammelwarden nach Oldenbrok-Mittelort und zurück sind, beginnt schon das Programm am Festplatz: Um 11 Uhr findet eine Vorführung des Braker Modellclubs statt. Ebenfalls beginnt dann das Radlerfrühstück. Eine halbe Stunde später öffnet der Eiswagen und auch die beliebte Kletterwand des Kreissportbundes kann ab dann bestiegen werden. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen und um 12.30 Uhr startet Spiel und Spaß für Kinder mit Karussell, Jonglage und Schminkstand. Zwei Vorführungen von Kindern des Sportvereins leiten dann zu einem letzten Höhepunkt über: Bevor zahlreiche von lokalen Sponsoren zur Verfügung gestellte Preise verlost werden, zeigen die „Fun-Girls“ und – in der Turnhalle – die noch recht junge Trampolin-Gruppe des Vereins ihr Können.

Den Rundkurs hat wieder Ilse Kurzendörfer-Eidevik ausgearbeitet. In diesem Jahr ist er mit rund 20 Kilometern etwas kürzer als in den Vorjahren. Vom Start am Sportplatz Kirchhammelwarden geht es über Hammelwarder Straße und Hayens Hellmer zunächst gen Westen. Entlang der Straße Süderfeld und Niederorter Straße führt der Weg weiter zum ersten Kontrollpunkt am Rathaus in Oldenbrok sowie auf dem Radweg entlang der B 211 weiter bis zum Melkhus Schild (zweiter Kontrollpunkt). Von dort geht es schließlich wieder über die Moorstraße zurück nach Hammelwarden. Wer die Stempel an Start und Ziel sowie an den beiden Kontrollpunkten in seiner Karte hat und diese abgibt, ist in der Verlosung. Hauptpreise sind auch in diesem Jahr zwei Fahrräder. Familieneintrittskarten für das OLantis Huntebad in Oldenburg und viele andere Sachspenden werden ebenfalls verlost. Auch einen kleinen Fragebogen – der auch wieder eine Scherzfrage enthält – können die Teilnehmer ausfüllen. Er erhöht die Chance auf einen Gewinn.

Alles in allem rund 20 Helfer sollen auch in diesem Jahr wieder dazu beitragen, dass vor Ort und auf dem Weg alles rund läuft, berichtet HTV-Vorsitzende Christl Bahlmann, bei der alle organisatorischen Fäden zusammenlaufen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Wer Lust hat, in der Gruppe eine Radtour zu unternehmen, ist am kommenden Donnerstag ab 10 Uhr willkommen. Die erste Gruppe soll von Bürgermeister Michael Kurz auf die Reise geschickt werden.