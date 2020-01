Jule Wachtendorf gewinnt dritten Hallenlandestitel

Hannover /Nordenham Hattrick: Die Sprinterin Jule Wachtendorf vom SV Nordenham hat in Hannover zum dritten Mal in Folge den Titel der Hallenlandesmeisterin im 60-Meter-Sprint gewonnen. Am Freitag siegte sie im Finale der Altersklasse U 18 souverän mit 7,85 Sekunden. Den Vorlauf hatte sie in 7, 87 Sekunden gewonnen.

Nach den Worten ihres Trainers Stefan Doerner sei ihre Konkurrenz in beiden Läufen nicht zu sehen gewesen. Im Finale landete Nele Jaworski vom VfL Wolfsburg auf Platz zwei in 7,98 Sekunden. Ese Wema vom TV Cloppenburg belegte Rang drei in 8,06 Sekunden.

Über 200 Meter schnappte sich Jule den dritten Platz in der Altersklasse U 18 mit persönlicher Bestleistung. Sie lief die Strecke in 26,31 Sekunden. Besser waren nur Nele Jaworski (25,84 Sekunden) und Nele Müller (LAV Zeven/25,86 Sekunden).

Jules Teamkollege Tammo Doerner lief über die 800 Meter der Altersklasse M 15 bis auf Rang drei vor. Er hatte am Sonntag 2:10,92 Minuten benötigt. Den Sieg feierte Bjarne Bernstein in 2:07,19 Minuten – hauchdünn vor Lasse Rohr (2:07,39 Minuten).

Der dritte SVN-Athlet, Silas Wittrock, landete im Kugelstoß der Altersklasse U 18 mit 11,07 Metern auf Rang neun.