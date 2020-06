Schotten messen sich mit Friesen

Iggewarden Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Der Schottische-friesische Mehrkampf auf dem Hof Iggewarden kann wegen Corona nicht wie geplant am 2. August über die Bühne geben. Im Herbst soll es aber einen Nachholtermin geben. Die Organisatoren haben sich für den 18. Oktober, ein Sonntag in den Herbstferien, entschieden. Neben dem Mehrkampf für Vierer-Teams gibt es einen Wettkampf in der Königsdisziplin Tauziehen, bei dem jeweils Sechser-Teams an den Start gehen. Anmeldungen zur Teilnahme sind unter Telefon 04733/317 auf dem Hof Iggewarden möglich.

