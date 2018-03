Oldenburger Land

Wohnungssuche Im Oldenburger Land „Dann nehmen wir lieber Hunde als so viele Kinder!“

Zwischen Hoffnung und Enttäuschung: Die Wohnungssuche treibt viele Menschen im Nordwesten zur Verzweiflung. Doch was macht es so schwer? Was erleben sie bei Besichtigungen? Wie weit würden sie für eine neue Wohnung gehen? Die NWZ-Redakteure Inga Wolter und Christian Ahlers gehen diesen Fragen auf den Grund.