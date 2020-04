Tradition: Alfred Wefer zum Ehrenmitglied ernannt

Jaderberg Während der Mitgliederversammlung des Schützenvereins Jaderberg in der Schützenhalle, die noch vor den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie stattfand, berichtete der 1. Vorsitzende Andreas Timann über ein erfolgreiches Jahr 2019 mit vielen Aktivitäten und gelungenen Wettbewerben. Seinen Jahresbericht präsentierte Andreas Timann wieder per Beamer. Text und Bilder wurden auf eine Leinwand projiziert.

Die Jaderberger Schützen waren beim Bundeskönigsball in Oldenburg vertreten. Über die Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen im Verein wurde berichtet sowie über die Anschaffung der neuen Lichtpunkt-Anlage „Red Dot“.

Kassenwart Olaf Müller legte den Kassenbericht für das Jahr 2019 vor. Er wurde ebenso wie der Gesamtvorstand nach dem Bericht der Kassenprüfer Gabriele Wessels und Joachim Hoffmann einstimmig entlastet. Helmut Müller wurde zum Ersatz-Kassenprüfer gewählt.

Der 1. Vorsitzende Andreas Timann dankte dem Kassenwart für die gute Kassenführung und nahm gemeinsam mit dem 2. Vorsitzenden Ralf Rütemann die Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder vor. Die Ehrennadel für zehnjährige Mitgliedschaft wurde an Hildburg Freels, Hans Gerd Freels, Gabriele Wessels und Herwig Wessels, für 25-jährige Mitgliedschaft an Lars Grunert und für 30-jährige Mitgliedschaft an Brigitte Schiebelmann überreicht.

Von den ältesten treuen Vereinsmitgliedern wurde mit 60-jähriger Vereinszugehörigkeit Walter Lübben, der neben Urkunde und Ehrennadel einen Blumenstrauß und Gutschein erhielt, ausgezeichnet. Mit 70-jähriger Mitgliedschaft wurde Alfred Wefer zum Ehrenmitglied ernannt und mit Ehrennadel und Urkunde ausgezeichnet und erhielt dazu Blumen und einen Gutschein.