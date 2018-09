Jaderkreuzmoor /Solothurn Danielle und Stefan Schmid sitzen vor dem Melkhus in Jaderkreuzmoor und genießen ihren vorerst letzten Urlaubstag in der Wesermarsch. Das Paar kommt aus der Schweiz und wollte eigentlich in der Bretagne Urlaub machen. „Als ich vorab aufs Handy geschaut habe, habe ich festgestellt, dass die Langzeitprognose hier viel besser war als in Frankreich. Wir haben das Ganze nicht bereut und drei Wochen lang tolles Wetter genossen. Einfach fantastisch“, sagt Danielle Schmid im Gespräch mit NWZ.

„Wir sind mit dem Wohnmobil hier, haben aber sehr viele Radtouren gemacht. Unter anderem waren wir auch auf der Moorwald-Route unterwegs“, ergänzt Stefan Schmid. „Die Radwege hier sind extrem gut. Zudem sind sie hervorragend ausgeschildert. Na ja, und das Melkhus hier in Jaderkreuzmoor ist einfach einmalig“, sagt Stefan Schmid, als er seinen Abschiedskaffee bei Inge und Gerold Struck genießt.

Das Paar betreibt das Melkhus nunmehr im 16. Jahr mit großem Erfolg. „Wir haben hier Gäste aus der ganzen Welt, sogar Australier konnten wir schon begrüßen“, sagt Gerold Struck, der sich freut, dass sich der Radtourismus in der Region sehr stark weiterentwickelt. Wesentlich dazu beigetragen haben die Radtouren, die das Strategieforum gemeinsam ausgearbeitet hat.

Die 28 Kilometer lange Moorwald-Tour führt mitten durch die für die Region typische Moorlandschaft. Es gibt auf der Route eine Menge zu entdecken. So kann man den Baumkronenturm im Bollenhagener Moorwald erklimmen und die beeindruckende Natur entdecken oder Vögel beim Nisten aus nächster Nähe beobachten.

„Es gibt allerdings auch Tage, an denen man am besten ein Segel aufspannt. Wenn der Wind richtig steht, dann muss man gar nicht viel strampeln“, sagt Stefan Schmid, der Gegenwind allerdings so richtig „ätzend“ findet.