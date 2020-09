In Kleinensiel: Bewegung für die Wirbelsäule

Kleinensiel Der Sportverein Kleinensiel bietet auch in diesem Winterhalbjahr Rehabilitationssport für die Wirbelsäule an. Zuständig dafür ist auch diesmal Hans-Jürgen Biskup, der bis Mittwoch, 30. September, Anmeldungen unter Telefon 04732/1762 annimmt. Die Kosten, sagt er, werden von den Krankenkassen übernommen. Treffpunkt für beide Kurse ist das Dorfgemeinschaftshaus Kleinensiel. • Kursus eins beginnt am Montag, 5. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr, • Kursus zwei am Dienstag, 6. Oktober, von 9.30 bis 11 Uhr.

Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte besteht Maskenpflicht, beim Sport selbst nicht, dafür gilt die Abstandsregel.