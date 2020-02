Lemwerder Saskia Gelhaus wählte das richtige Adjektiv. Die Hallensaison 2019/2020 der Faustballerinnen des Lemwerder TV sei kurios gewesen, sagte sie nach dem letzten Spieltag am Sonntag in eigener Halle. Ein ständiges Auf und Ab und zahlreiche Verletzungen hatten die Spielzeit geprägt. Länger als ihnen lieb war, mussten die Spielerinnen aus dem Süden der Wesermarsch den Blick nach unten richten. Selbst noch vor dem letzten Spieltag. Der LTV benötigte einen Sieg zum Klassenerhalt – „ein ungewohntes Gefühl“, sagte Gelhaus.

Deshalb ist das Ende der Hauptrunde umso bemerkenswerter: Mit 3:1-Siegen gegen den TV Brettorf II und den Vizemeister Wardenburger TV kletterten die Lemwerderanerinnen auf Rang drei der Abschlusstabelle. Erstmals in dieser Saison hatten sie zwei Spiele an einem Spieltag gewonnen. „Wir sind sehr glücklich“, sagte Gelhaus. Und laut Patrick Bartelt, der zusammen mit Sandra Weigt und Arthur Dick zum Lemwerderaner Trainerteam zählt, reichen 12:12 Punkte zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde am 15. Februar in Ohligs – kurios. In der Tat.

Dass der LTV positiv in die sportliche Zukunft schauen kann, liegt auch an der Entwicklung der Talente im Verein. „Ohne Maja und Insa Stuke und Kati Jacobs wäre die Saison sicherlich anders verlaufen“, sagte Gelhaus. Sie freute sich, dass die drei jüngeren Spielerinnen gut ins Team integriert worden seien. „Sie haben uns in dieser Saison toll unterstützt.“

Lemwerder TV - TV Brettorf II 3:1 (11:9, 7:11, 11:9, 15:14). Am letzten Spieltag liefen die Lemwerderanerinnen erstmals mit dem kompletten Kader auf. Anika Langpaap spielte vorne links, Saskia Gelhaus vorne rechts. Darja Kohlwes übernahm das Zuspiel. Kira Hoffmann und Janika Seemann spielten in der Abwehr.

Der LTV verschlief den Anfang, fing sich aber bald. Unnötige Fehler in der Ballannahme und im Angriff kompensierte er mit großem Kampfgeist. Anschließend lief es spielerisch besser, dennoch sicherte sich Brettorf den zweiten Satz.

Anschließend machte sich der LTV das Leben laut Gelhaus durch unnötige Fehler selbst schwer. Aber er blieb ruhig, trat als Team auf und schnappte sich fast alle kurzen Bälle.

Gelhaus sprach von einem verdienten Sieg, blieb allerdings kritisch. „Die Leistungen waren nicht so, wie wir es erwartet hatten.“

Lemwerder TV - Wardenburger TV 3:1 (12:10, 11:4, 11:13, 12:10). Der LTV nahm zwei Änderungen vor: Kati Jacobs übernahm die Angabe, Marie Seemann spielte in der Abwehr.

Laut Gelhaus seien die Erwartungen vor der Partie gering gewesen. Aber alle Spielerinnen des Gastgebers zeigten starke Leistungen. Und sie harmonierten. Außerdem leisteten sich die Wardenburgerinnen ungewohnte Fehler.

In den ersten beiden Sätzen trumpfte Jacobs mit tollen Angaben, Rückschlägen sowie einer gute Annahme auf. Der LTV führte bald mit 2:0 Sätzen. Dann schlichen sich ein paar Fehler ins Spiel der Gastgeberinnen ein. Der Druck fehlte, Lemwerder verlor den dritten Satz.

Das Trainerteam reagierte. Kohlwes kam für Jacobs. Der Wechsel zahlte sich aus. Mit einer starken Annahme und vielen schönen Angriffen band der LTV den Sack zu. Gelhaus freute sich über einen verdienten Sieg. „Wir haben auf allen Positionen eine tolle Leistung gezeigt.“



