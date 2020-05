Fußball: SV Lemwerder bleibt in Landesliga

Lemwerder Eigentlich hatten sich die Fußballer des SV Lemwerder schon mit dem Abstieg aus der Landesliga Bremen abgefunden. Aber das abgeschlagene Schlusslicht wird in der kommenden Saison erneut in der Landesliga auf Torejagd gehen. Die Corona-Krise macht’s möglich. Im Bereich des Bremer Fußball-Verbandes stehen die Zeichen nämlich klar auf Abbruch der Saison. Das teilte der Verband auf seiner Internetseite nach einer Videokonferenz in der vorvergangenen Woche mit.

In dieser Konferenz sprachen sich laut Verband 89,5 Prozent – also 51 Vereine – der anwesenden Clubs für einen Abbruch der Saison 2019/2020 aus.

Lediglich sieben Prozent (vier Vereine) votierten für eine Fortsetzung der Saison nach den Sommerferien. 3,5 Prozent (zwei Vereine) enthielten sich der Stimme. 17 Vereine fehlten, davon haben neun Vereine derzeit keine Mannschaften im Spielbetrieb.

„Auch wir haben für einen Abbruch gestimmt“, sagt Norman Stamer, sportlicher Leiter des SV Lemwerder. „Uns ging es dabei aber nicht um unseren eigenen Vorteil“, sagte er, „sondern darum, dass ein klarer Schnitt hermusste.“ Der Verein wäre auch klaglos in die Bezirksliga gegangen.

Wie es weitergehe, stehe noch in den Sternen. „Wir werden uns auf eine komische Saison einstellen müssen“, sagt Stamer. „Wer weiß, wie viele Spiele wir überhaupt absolvieren müssen.“

Der Kader des SVL besteht laut Stamer derzeit aus „13, 14 Spielern“. Logisch, dass sich der Club noch um Zugänge kümmern muss. „Aber das ist schon eine schwierige Situation“, sagt Stamer.

Vor dem Votum der Vereine hatte der Bremer Fußballverband den Clubs nach eigenen Angaben einen Vorschlag für die Wertung der Saison den Vereinen vorgestellt. Demnach solle zur Ermittlung der Tabelle ein Quotient aus den um Zeitpunkt des Abbruchs erzielten Punkten und der Anzahl der Spiele gebildet werden und gegebenenfalls bei gleichem Quotienten das Torverhältnis den Ausschlag geben. Es werde lediglich Aufsteiger geben und auf Absteiger verzichtet.

Im Jugendbereich werde die Winterserie 2019 als Ergebnis der Saison 2019/2020 gewertet. Die Staffeleinteilung für die neue Saison entspreche der Einteilung für die Sommerrunde 2020. Beschlossen werden soll der Abbruch der Saison während eines außerordentlichen Verbandstages am 4. Juni.

Der Abbruch gelte nicht für die Pokalwettbewerbe der Herren, Frauen und A-Junioren. Der Verband wolle die Entwicklung auf DFB-Ebene abwarten – insbesondere, bis wann eine Meldung der jeweiligen Teilnehmer an den DFB erfolgen muss.

Die Coronapause werde überdies nicht auf die Wartezeit für Vereinswechsel angerechnet, teilte der Fußballverband mit. So sei gewährleistet, dass niemand die Wartefristregelung von bis zu sechs Monaten mit der Coronapause aushebele.