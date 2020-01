Lemwerder Die Sport-Thieme-Akademie tourt alle zwei Jahre durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dieses Jahr ist die Auftaktveranstaltung der Tournee am Montag, 9. März, in Kooperation mit dem Lemwerder Turnverein (LTV).

Helmut Eichinger, zweiter Vorsitzender des LTV, ist es gelungen, diese vierstündige Veranstaltung nach Lemwerder zu holen. Das Thema lautet: „Bewusst bewegen – natürliche Bewegungsressourcen entdecken und stärken.“

Die Sport-Akademie dient dazu, sich sowohl in Theorie als auch Praxis fortzubilden, alles an einem Tag, alles an einem Ort. Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat, das von vielen Sportfachverbänden für die Lizenzverlängerung anerkannt wird.

Die Veranstaltung richtet sich hauptsächlich an Sportinteressierten, die selbst eine Gruppe betreuen, trainieren oder therapieren. Sportlehrer, Übungsleiter und Erzieher sind genauso wie Mitarbeiter aus Fitnessstudios, medizinischen Einrichtungen, der Feuerwehr oder der Polizei herzlich willkommen. Hier darf jeder mitmachen.

Die kostenlose Tagesveranstaltung besteht aus einem Theorievortrag und zwei Praxisworkshops. Um den fachlichen Input und die Expertise kümmern sich drei professionelle Referenten, die bei jeder Akademie ein anderes Thema zum Schwerpunkt nehmen.

Neben viel Spaß und einer tollen Stimmung besteht die Besonderheit dieses Angebots aus der Verknüpfung von Theorie und Praxis. Die sportwissenschaftlichen Erkenntnisse werden direkt im Praxisteil mit Übungen und unterschiedlichen Produkten vertieft.

Dabei werden die Bedürfnisse der unterschiedlichen Teilnehmer – zum Beispiel Arbeit mit Kindern, Erwachsenen, Senioren, Patienten – berücksichtigt, indem Übungsvarianten präsentiert werden.

So läuft die Sport-Akademie am 9. März in Lemwerder ab: Anreise bis 13.45 Uhr, Beginn ist um 14 Uhr mit einem Vortrag, anschließend folgen die Praxis-Workshops bis 17.35 Uhr. Gegen 18 Uhr wird die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Abschluss und der Ausgabe der Teilnehmerzertifikate beendet.

Die Anzahl der Teilnehmer ist aus Kapazitätsgründen begrenzt. Deshalb wird empfohlen, sich schnell anzumelden, und zwar direkt über die Homepage im Internet.

Mehr Infos und Anmeldungen unter www.sport-thieme.de/akademie