Lemwerder Seit 36 Jahren fährt Egon Schnier seinen Monza – allerdings nur in den Sommermonaten. Den weißen Opel, den es nur in sehr kleiner Stückzahl gab, hatte er als Neuwagen bekommen. „377 000 Kilometer hat das Fahrzeug auf dem Tacho. Aber die sechs Zylinder brauchen Strecke“, so die Erfahrung des ehemaligen Außendienstlers aus Ganderkesee, der in seinem Job viel unterwegs war – immer in einem neuen Opel-Modell. Von einem schattigen Plätzchen aus beobachtete er das Treiben auf dem Ritzenbüttler Sand, den am letzten Wochenende rund 280 Opel-Liebhaber in einen großen Campingplatz verwandelten.

Didi Albers, Kerstin Runge und Sebastian Schütte hatten die Veranstaltung, zu der neben der Bewertung der Fahrzeuge in ganz unterschiedlichen Kategorien auch Party und Kinderprogramm gehörten, organisiert. Für das Trio war es das erste Treffen, das in Eigenregie auf die Beine gestellt wurde. Aber für jemanden, der 20 Jahre lang jährlich acht bis zwölf Treffen besucht, sei das kein allzu großes Problem, versicherte das Trio, das jede Menge Pokale für die auf Hochglanz polierten Schätzchen der Teilnehmer bereit hielt.

Vom ersten Eindruck über Lackierung, Innen-, Motor- und Kofferraum bis hin zur Umsetzung eigener Ideen konnten Punkte gesammelt werden.

„Wie im Wohnzimmer“, schwärmte Michael Wolber von seinem Astra, der der einzige seiner Art hierzulande sei, wie er beteuerte. Während die Preisrichter sein Fahrzeug unter die Lupe nahmen, hatte es sich im Inneren sein Sohn zwischen Totenschädeln und Kuscheldecken vor dem Fernseher gemütlich gemacht. Bis April letzten Jahres war der 21 Jahre alte Opel in Wilhelmshaven als Bestatterfahrzeug unterwegs. Klar, dass das Fahrzeug Liegefläche zum Übernachten bot.

Wie viel Geld er in seinen Astra G Caravan inzwischen schon gesteckt hat, konnte Christian nicht sagen. „Ich habe 2014 angefangen“, sagte der junge Mann, der aus der Nähe von Schwerin kam. Golden glitzerte sein Auto, das nur als Schönwetterfahrzeug genutzt wird, nach den Umbauten mit neuer Stoßstange, Seitenschwellern und Tankdeckel in der Sonne.

Ganz anders Carsten, der „Chef“ der „Bad Boys“ ist – dem einzigen Opel-Club mit Lederkutte. Sein Astra H TwinTop ist trotz des Umbaus alltagstauglich. Sogar der Schäferhund darf mit. „Black Widow“ hat der Clubchef seinen Wagen getauft, der neben 155 PS unter der Haube über jede Menge Extras verfügt.

Spaß hatten auch die sieben Mitglieder des Opelclub Deluxe aus Hannover. Lemwerder sei eine Pflichtveranstaltung, beteuerten die jungen Leute, während sie ihre Füße im Planschbecken kühlten.

Mark Heinlein, der seit seinem 12. Lebensjahr Millitär-Fan ist, war ebenfalls „Wiederholungstäter“. Sein Opel Astra G Caravan ist ein Militärfahrzeug der amerikanischen Armee.

Wie eine große Familie seien die Opel-Fans, genossen Linda, Steffen und Robin vom Opel-Club Schieder-Schwalbach das Treffen. Man tauschte sich aus und feierte zusammen – was bei den Anwohnern aufgrund der Lautstärke nicht immer so gut ankam.

Gerne würde man so ein Treffen wiederholen, wenn es mit den Terminen anderer Treffen klappt, erklärte Didi Albers.

