Lienen „Bennet, Bennet, Bennet“– „Nina , Nina , Nina“ oder auch „Colin, Colin, Colin“ – nicht nur die Viertklässler werden lautstark angefeuert. Mehr als eine Stunde lang hallen Namen von Mädchen und Jungen der Grundschule Lienen durch den Start-, Ziel- und Wechselbereich am Elsflether Yachthafen.

Zum vierten Mal gibt es den Grundschultriathlon. Alle zwei Jahre findet dieses besondere Sportereignis an der Schule statt. So kommt im Regelfall jeder Schüler zweimal während seines Grundschulbesuchs in den Genuss der Teilnahme. Dieses Mal gehen deutlich mehr als 70 Mädchen und Jungen an den Start.

Dem Alter angepasst ging es auf die unterschiedlich langen Schwimm-, Radfahr- und Laufstrecken rund ums Bootshaus. Besonders gut sichtbar wird das im Hafenbecken: Die Viertklässler – die den Wettkampf auch eröffnen – müssen die vierte Boje umrunden, die Erstklässler dürfen schon bei der ersten kehrtmachen.

Die Erstplatzierten Klasse 1: Mädchen: 1. Josefine Wüllner, 2. Jette Ermisch, 3. Melody Kundi; Jungen: 1. Finn Westerhoff, 2. Tamme Frels, 3. Nils Hesse; Klasse 2: Mädchen: 1. Malika Rafiq, 2. Rieke Oeltjen, 3. Melissa Postina; Jungen: 1. Jonas Westerhoff, 2. Ben Sewald, 3. Maziar Ahmad; Klasse 3: Mädchen: 1. Johanna Adams, 2. Aya Al Masri, 3. Mathilda Bau; Jungen: 1. Paul Dieterich, 2. Simon Röckel, 3. Kiyan Tiegs; Klasse 4: 1. Nina Budde; 2. Martha Trebin; 3. Hanna Schadomsky; Jungen: 1. Bennet Ermisch, 2. Colin Schultze, 3. Keno Klahr

Ein ganz dickes Dankeschön von Schulleiterin Gabriele Borries gebührt dem Segelclub „Weserstrand“ Elsfleth (SWE) und Hafenmeister Michael Thielen, „die uns das Gelände inklusive der sanitären Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben“. Aber auch darüber hinaus waren viele helfende Hände bereit, nach zwei Jahren wieder mit anzupacken. „Ohne die atemberaubende Elternbeteiligung wäre das Ganze natürlich auch nicht möglich“, so die Schulleitern. Ob Verpflegungsstationen, Zeitnahme oder auch einfach nur anfeuern: Jeder Unterstützer hatte seinen Platz. „Alle Beteiligten sind hochzufrieden – was für ein aufregender Tag!“

