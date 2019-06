Mentzhausen Eine neue Sparte Wanderungen/Radwanderungen hat sich im Mentzhauser TV (MTV) gegründet. Dafür setzt sich Edith Schiller ein. Die Mentzhauserin hat die Übungsleiterlizenz des DTB für die Sportart „Wandern“ erworben. Ihr Ziel ist es, Wanderungen/Radwanderungen in der näheren Umgebung, aber auch in den nicht so weit entfernten hügeligen Gegenden, anzubieten.

Der Auftakt stand jetzt ins Ammerland mit dem Pkw in Fahrgemeinschaften an. Zu Fuß ging es für die Gruppe in Hahn-Lehmden auf den Wemkendorfer Wasserweg. In Nethen stand noch ein Rundgang durch den Wasserlehrpfad des OOWV an.

„Die Gruppe zeigte sich begeistert“, sagt Übungsleiterin Edith Schiller zufrieden. „Keiner der Mitwanderer war jemals diese Strecke gegangen und überrascht, was es in der Nähe noch alles zu entdecken gibt.“

Am Samstag, 8. Juni, steht die nächste Wandertour auf dem Zettel. Treffpunkt ist wiederum um 14 Uhr an der Sporthalle in Mentzhausen. Von da aus geht es in Fahrgemeinschaften nach Linswege. Die Tour auf dem acht Kilometer langen „Linsweger Eschweg“ ist mit zwei Stunden eingeplant. Die Übungsleiterin: „Ob Mitglieder des Turnvereins oder auch Gastwanderer, alle sind willkommen.“ Anmeldungen sind nicht erforderlich, zur besseren Planung der Fahrgemeinschaften aber erwünscht unter Telefon 04480/948935 oder Telefon 01792118236 bei Edith Schiller. Weitere Termine sind für den 13. Juli und 28. Juli geplant. Kleidung und Ausrüstung sollten stets den Wetterbedingungen angepasst sein. Dazu gehören festes Schuhwerk, Regen- und Sonnenschutz sowie Pausenbrot und Getränk.