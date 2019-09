Moorriem Ein sportlicher Höhepunkt für die Moorriemer Reiter steht an: Der Reitklub veranstaltet am kommenden Wochenende sein Voltigier- und Herbstturnier. Die Voltigierreiter messen sich am Samstag, 7. September, in der Reithalle in Eckfleth. Am Sonntag, 8. September, starten genau dort auch die Dressurreiter.

Aufs Holzpferd

Das Voltigierturnier beginnt am Samstagmorgen mit Gruppen-Voltigierprüfungen für die Klasse M, die Klasse L, die Klasse A, die Klasse E und dem Kids-Cup (Einzel- und Gruppenwertung) und Mini-Schritt-Gruppen. Auch auf dem Holzpferd werden Voltigierübungen präsentiert. Richterinnen sind an diesem Tag Dagmar Brinkena, Kurt Isensee und Hannah Seidel.

Das Dressur- und Springturnier beginnt am Sonntag um 8.30 Uhr mit den Prüfungen für die Dressurreiter im Einzelwettbewerb und für Mannschaften – darunter auch eine ohne Sattel.

Ab 13.30 Uhr beginnen die Dressurprüfungen mit Kostüm, beginnend mit der Führzügelklasse. Es folgt die Dressur-Kür für zwei Reiter mit Kostüm – für das beste Outfit gibt es in der Führzügelklasse natürlich einen Sonderehrenpreis.

Tag der Springreiter

Die Springreiter starten nachmittags ab 15 mit ihren Prüfungen, darunter auch ein Stilspringen. Richterinnen an diesem Tag sind Brigitte Ina Müller, Meike Diedrichs-Böge und Ann-Marie Abel.

Die Meldestelle öffnet am Turniertag eine Stunde vor Beginn der ersten Prüfung, teilen die Organisatoren mit. Hunde sind bei den Prüfungen in der Reithalle nicht zugelassen und auf der Anlage des Reitklubs an der Leine zu führen, teilen die Organisatoren mit.

Infos zum Turnier

Für das leibliche Wohl der Besucher und der Reiter wird gesorgt. Die Anfahrtskizze und nähere Informationen zum Turnier gibt es unter