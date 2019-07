Neuenbrok Ordentlich rund ging es – im wahrsten Sinne des Wortes – auf dem Dorfplatz in Neuenbrok. Die Landjugend Moorriem hatte zum 3. Bettenrennen eingeladen. Um die Spannung zu erhöhen, gibt es dazu jedes Mal einen neuen Parcours. Und der hatte, sowohl für den im Bett Liegenden als auch für die vier Anschieber, einige Herausforderungen in sich.

Insgesamt zehn Teams traten dazu an und ließen sich die Laune vom Regen nicht verderben – auch wenn niemand Wechselklamotten dabei hatte und das Sitzen auf dem von Runde zu Runde immer nasserem Bett sicher nicht ganz angenehm war.

Bevor die Dartfreunde Eckfleth als Erste an den Start gingen, gab es zunächst eine Erklärrunde von der Moorriemer Landjugend. Ausschlusskriterien waren für die Starter beispielsweise das Aus-dem-Bett-fallen oder sich zu übergeben.

„Das ist nix für Schuhgröße 50“, wurde beim Titelverteidiger, Schützenverein Altenhuntorf, beim Anblick der Reifen gescherzt, durch die die Anschieber als erste Hürde wie bei der Bundeswehr zu dribbeln hatten. Bei der dritten Aufgabe waren nach dem Überqueren der Wippe die Geschobenen gefordert: Zehn Mal in gebückter Haltung im Kreis drehen und dann ein Stück geradeaus – das war etwas, was so manchen Teilnehmer auch ganz ohne Alkohol ordentlich ins Taumeln brachte.

Die anschließende Erholung im Bett währte für sie allerdings nicht lange. Der Geschobene musste nach dem „Flug“ über die Rampe auch noch eine Kopfrechenaufgabe lösen, bevor ihn seine Schieber im Slalom zur zu passierender Ziellinie transportierten. Ganze dreimal in beliebig wechselnder Besetzung durften die Fünferteams zur Ermittlung ihrer Bestzeit den Parcours umrunden.

Angesichts einer parallel stattfindenden Veranstaltung musste bei der Landjugend Altenesch im Vorfeld über die Teilnahme abgestimmt werden. Die Entscheidung fiel fürs Bettenrennen aus, denn schließlich ist man seit dem ersten Rennen dabei, hieß es. Das Team aus dem Süden der Wesermarsch schaffte es hinter dem ASV auf den zweiten Platz. Auf Platz drei bewiesen die Eckflether Dartfreunde, dass sie nicht nur Pfeile werfen können. Die Plätze vier bis zehn belegten die SG Bauwagen, die Landjugend Moorriem, der SV Altenhuntorf, die Feuerwehr Neuenbrok, LIG Süd, Team Flodders und Team Bolte.

In Kürze beginnt der Vorverkauf für den Jubiläumsball der Moorriemer Landjugend. Er findet am 16. November auf dem Dorfplatz in Eckfleth statt.