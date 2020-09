Aktion „anschluss Schaffen“: Spendenlauf in Nordenham am Weltkindertag

Nordenham Ein großes Fest zum Weltkindertag ist in diesem Jahr nicht möglich, weil die Corona-Pandemie die Planungen verhagelt hat. Aber der Nordenhamer Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbundes macht aus der Not eine Tugend: Er veranstaltet am 20. September einen Spendenlauf für Kinderrechte. Natürlich unter Einhaltung der coronabedingten Hygienevorschriften. Das bedeutet, dass es keinen gemeinsamen Start gibt, sondern alle Teilnehmer auf Strecken ihrer Wahl für sich laufen.

• Tablets und Laptops

Die Aktion steht unter dem Motto „Anschluss schaffen“. Dahinter verbirgt sich die Absicht, mit den Spendengeldern die digitale Ausstattung von Kindern aus ärmeren Familien zu unterstützen. „Mit den Einnahmen wollen wir Tablets und Laptops für unsere Lernförderstandorte kaufen“, sagt die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Nordenham, Anneke Bessel. Der Ortsverband betreibt im Stadtgebiet sieben solcher Lernhilfeeinrichtungen. Sie befinden sich in der Kinderschutzbund-Geschäftsstelle an der Herbertstraße, im Kinderhaus Einswarden und im Mehrgenerationenhaus sowie in den Grundschulen Abbehausen, Einswarden, Atens und Süd.

Anmeldungen für den Spendenlauf nimmt Anneke Bessel, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Nordenham, per E-Mail unter der Adresse anneke.bessel@dksb-nordenham.de oder unter der Telefonnummer 04731/269465 entgegen.

Gerade in der Corona-Krise hat sich laut Anneke Bessel gezeigt, wie wichtig auch für Kinder der Zugang zu digitalen Medien ist. Home-Schooling ohne die entsprechenden Geräte sei nun einmal nicht machbar. Da drohten Mädchen und Jungen aus einkommensschwachen Familien durchs Netz zu fallen. In dem Zusammenhang verweist Anneke Bessel auf eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Demnach verfügen nur knapp 28 Prozent der zwölfjährigen Schüler in Deutschland über einen eigenen Personal-Computer. Bei armen Kindern liegt der Anteil lediglich bei 15 Prozent.

• Projekte vor Ort

Den Anstoß für die Aktion „Anschluss schaffen“ hat der Bundesverband des Kinderschutzbundes gegeben. Der Nordenhamer Ortsverband hat das Konzept ein wenig abgewandelt. Bei seiner Variante fließen die Spendeneinnahmen nicht in einen großen Topf, sondern sind für gezielte Projekte vor Ort bestimmt.

Dass der Weltkindertag in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, passt wunderbar. Denn so erhöht sich die Chance auf eine große Beteiligung. Die Teilnehmer haben am 20. September von 0 bis 18 Uhr die Gelegenheit, ihre Läufe für die Wertung zu absolvieren. Dabei können sie zwischen drei Kategorien wählen: 5 Kilometer Laufen, 10 Kilometer Laufen, 5 Kilometer Walking. Die Dokumentation erfolgt über einen Screenshot von der Tracking-App. Er kann am Veranstaltungstag ab 18 Uhr übermittelt werden. Die dafür erforderlichen Kontaktdaten erhalten die Teilnehmer bei der Anmeldung.

• Preise zu gewinnen

Für die Bestplatzierten gibt es von Sponsoren bereitgestellte Gutscheine und Sachpreise zu gewinnen. Die Übergabe erfolgt am Montag, 21. September, in der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes an der Herbertstraße 3. Dort liegen dann auch Urkunden für alle Teilnehmer bereit.

Zusätzlich zu den Wertungsläufen kann auch jeder Sportler nur aus Spaß an der Bewegung mitmachen und eine beliebige Strecke zurücklegen.

Die ersten 50 Teilnehmer, die sich angemeldet haben, bekommen ein Lauf-Shirt geschenkt. Der Kinderschutzbund erhebt kein Startgeld, bittet aber um Spenden. Wer das nicht per Überweisung erledigen möchte, kann bei seinem Lauf am 20. September einen Abstecher zur Kinderschutzbund-Geschäftsstelle einlegen. Dort ist von 10 bis 16 Uhr ein Versorgungsstand aufgebaut – mit Spendendose.