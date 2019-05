Nordenham „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, und wir sind bisher alle zufrieden“, sagt Jörg Brunkhorst. Mit einem Team, zu dem auch Julia Bittner gehört, hat er die Organisation übernommen für den 7. Nordsee-Firmenlauf in Nordenham. Erwartet werden am Donnerstag, 6. Juni, im Stadtteil Blexen 700 bis 800 Teilnehmer. 600 Anmeldungen von mehr als 40 Firmen, Behörden und Schulen liegen jetzt bereits vor.

Weitere Anmeldungen sind bis Freitag, 31. Mai, möglich (unter: www.nordsee-firmenlauf.de). Veranstalter ist der Blexer Turnerbund, der unter anderem viele Helfer für den Imbiss stellt (es gibt Bratwurst und Getränke).

Gestartet wird am 6. Juni beim Deichsportplatz in Blexen. Für alle Läufer fällt der Startschuss um 18 Uhr. Der Start der Nordic-Walker folgt um 18.05 Uhr.

Es wird in Blexen wieder ein Rundkurs über sechs Kilometer angeboten. Dieser führt außendeichs entlang der Weser, danach kurze Deichquerung, beim Werk von Steelwind vorbei Richtung Blexer Deichsportplatz. Jeder Kilometer ist entsprechend gekennzeichnet.

Startnummern können am 6. Juni ab 15.30 Uhr direkt am Deichsportplatz in Blexen abgeholt werden.

Die Zeit wird elektronisch erfasst. Zeitmess-Chips sind an der Startnummer angebracht. Ganz wichtig ist laut Jörg Brunkhorst: Nachmeldungen oder Ummeldungen am Veranstaltungstag sind nicht möglich.

Zum ersten Mal wird bei einem Nordenhamer Nordsee-Firmenlauf die größte Nordic-Walking-Gruppe ausgezeichnet.

Ermittelt werden wieder Stadtmeisterin und Stadtmeister. Pokale gibt es für die schnellste Chefin, den schnellsten Chef, schnellste Auszubildende, Angestellte, Schüler und für das kreativste Outfit. Gemessen am prozentualen Anteil einer Gesamtbelegschaft und gestaffelt nach der Größe der Firma gibt es zudem Pokale für die Top-Teams.

Die Marchingband Brake wird auf der Strecke für musikalische Unterhaltung sorgen. Stände mit Obst und Wasser werden im Ziel und auf der Strecke bei Kilometer zwei und vier aufgebaut.

Duschen und Umkleideräume stehen in der Turnhalle direkt neben der Blexer Grundschule zur Verfügung. Insgesamt etwa 50 Helfer werden im Einsatz sein – vom Blexer Turnerbund, der Blexer Feuerwehr, dem Deutschen Roten Kreuz, dem Lauftreff Nordenhamer Weserläufer, dem Kinderkrebshilfeverein Fussel. Dabei sein werden auch mehrere ambitionierte Einzelhelfer. Parkplätze gibt es in der Blexer Papenkuhle.

Als Moderator wird Heino Krüger aus Ostfriesland erwartet. Er ist bekannt unter anderem vom Oldenburg-Marathon und der Laufveranstaltung Ossiloop in Ostfriesland.

• Die Kreisvolkshochschule Wesermarsch hat noch freie Plätze für Vorbereitungskurse auf den Nordsee-Firmenlauf unter Leitung von Jörg Brunkhorst. Die Kurse finden statt: Freitag, 31. Mai, und Sonntag, 2. Juni, sowie Dienstag, 4. Juni, in der Grundschule in Blexen – für Anfänger in der Zeit von 18 bis 18.45 Uhr und für Fortgeschrittene in der Zeit von 19 bis 19.45 Uhr. Anmeldungen unter Telefon 04401/7076-110.