Nordenham Die Kegler, Schützen und Boulespieler des Betriebssportverbandes (BSV) Nordenham starten in die neue Saison. Alle drei Sparten würden sich über Zulauf freuen.

Die Kegler beginnen am Freitag, 24. Januar, auf den Kegelbahnen der Gaststätte Butjadinger Tor in Abbehausen mit ihrer Meisterschaft. Dafür suchen die Aktiven noch nach neuen Teilnehmern aus Nordenham und Umgebung, die auch als Einzelstarter antreten können, falls sich in ihrer Firma nicht genügend Mitstreiter finden. Insgesamt gibt es fünf Durchgänge à 100 Würfe. Am Ende kommen die besten drei Durchgänge in die Wertung. Die Teilnehmer werden in die Gruppen Damen, Herren, Senioren A, B, C aufgeteilt. Zudem wird ein Mannschaftswettbewerb ausgetragen.

Termine stehen fest

Gekegelt wird abwechselnd auf den Kegelbahnen des Landhotels Butjadinger Tor in Abbehausen und auf der Anlage des Eintracht-Sportvereins (ESV) Nordenham an der Straße Zum Weserstrand 2. Termine sind am 24. und 25. Januar im Butjadinger Tor, am 14. und 15. Februar beim ESV, am 28. und 29. Februar im Butjadinger Tor, am 13. und 14. März beim ESV sowie am 27. und 28. März ebenfalls beim ESV.

Ansprechpartner für Fragen und Anmeldungen ist Staffelleiter Rainer Grunst. Zu erreichen ist er unter E-Mail-Adresse BSVNordenham@aol.com. Unter dieser Adresse sind auch Auskünfte über die anderen Sparten des BSV zu bekommen.

Die Schützen sind bereits am 16. Januar mit dem ersten Durchgang in die neue Saison gestartet. Auch hier sind neue Gesichter immer donnerstags ab 19 Uhr im Schützenhaus in Atens willkommen.

Die Boulespieler des BSV Nordenham treffen sich freitags ab 13.30 Uhr im Friedeburgpark in geselliger Runde. Auch hier geht es locker und mit viel Freude zu, wenn immer zwei Teams versuchen, die Stahlkugeln so nah wie möglich an die kleine Holz-Sau zu spielen, versichert Rainer Grunst. Nach jeder geworfenen Kugel entstehen neue Herausforderungen für jeden Teilnehmer. Das mache dieses französische Kugelspiel so spannend, sagt Rainer Grunst.

Boule im Park

Boule ist nach seinen Worten für jede Altersgruppe geeignet. Ein Vorteil sei zudem, dass Anfänger das Spiel schnell erlernen könnten. Da die bisherigen Mitglieder immer einige Reserve-Kugeln dabei haben, sind interessierte Gäste bei jedem Treffen im Friedeburgpark willkommen.

Sowohl bei den Keglern als auch bei den Schützen und Boulespielern geht es in erster Linie um den Spaß an der Sache sowie um das gesellige Zusammensein und weniger um das Siegen, teilt der BSV Nordenham mit. Obwohl ein gesunder Ehrgeiz nicht schaden könne.