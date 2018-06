Nordenham Den Sari hat sich Olga Deutsch in Indien anfertigen lassen. Das orangefarbene Tuch ist sechs Meter lang. In Indien wird es traditionell bei Hochzeiten getragen. Olga Deutsch hält den Sari noch ein bisschen fragend in den Händen. Schließlich ist es eine Kunst für sich, dieses Kleidungsstück um den Körper zu binden. An diesem Samstag wird Olga Deutsch nicht die Einzige sein, die im Friedeburg-Park in einen Sari gehüllt ist. Dort feiern ihr Sohn Dr. Sergej Deutsch und seine Frau Ramya Nair Hochzeit – und zwar so, wie es in dem Land üblich ist, aus dem die Braut stammt.

Schon seit Anfang der Woche herrscht im Hause Deutsch der Ausnahmezustand. Damit dieser Samstag für Sergej Deutsch und Ramya Nair der schönste ihres Lebens wird, müssen viele Vorbereitungen getroffen werden. Die Familie hat zum Beispiel eine Henna-Künstlerin angeheuert. In stundenlanger Arbeit hat sie die Hände der Braut verziert. Das ist Tradition in Indien. Auch viele weibliche Gäste werden bei dem Fest Henna-Kunst an den Händen tragen.

Tag für Tag trudeln die Gäste ein. Die Schwiegereltern sind mit Ramyas Schwester am Dienstag gekommen. Am Donnerstag reiste der Onkel aus England an. Rund 100 Gäste werden an diesem Samstag bei der Hochzeitsfeier dabeisein. Sie kommen aus Indien, aus Russland, den USA und England. Natürlich auch aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Viel mehr Multikulti geht nicht.

Aufgewachsen in Sibirien

Sergej Deutsch war 16 Jahre alt, als er mit seinen Eltern Olga und Reinhold Deutsch und seiner Schwester Maria nach Nordenham kam. Aufgewachsen ist er in Sibirien in der Nähe von Irkutsk, nicht weit vom Baikalsee. 2005 machte er sein Abitur in Nordenham. Anschließend absolvierte er beim Sportverein Nordenham seinen Zivildienst und studierte danach Elektrotechnik in Braunschweig. Nach dem Diplom ging’s in die USA. An der Duke University in Durham (North Carolina) erwarb er den Doktor-Titel. Anschließend bekam er einen Job in der Forschungsabteilung der Firma Intel in Portland im US-Bundesstaat Oregon.

Seine Frau Ramya Nair arbeitet ebenfalls bei Intel. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem indischen Fest. Braut und Bräutigam haben ein gemeinsames Hobby: Sie tanzen gerne. Bei Sergej Deutsch liegt diese Leidenschaft ein bisschen im Blut. Seine Mutter leitet seit vielen Jahren die Tanzgruppe Grazia im SV Nordenham.

Die offizielle Trauung hat bereits am 13. Mai in Portland stattgefunden. Dort haben Sergej Deutsch und Ramya Nair zusammen mit Freunden gefeiert. Jetzt folgt die XXL-Version in Nordenham.

Bunter, aufwendiger und größer als in Indien werden Hochzeiten in kaum einem anderen Land der Welt gefeiert. Mehr als einen Hauch davon erleben die beneidenswerten Gäste bei der Hochzeitsfeier, die in deutsch und englisch moderiert wird.

Segen der Eltern

Sogar innerhalb von Indien unterscheiden sich die Rituale. Ramya Nair stammt aus dem Bundesstaat Kerala. Dort ist es zum Beispiel üblich, dass der Bräutigam der Braut eine Thaali umhängt, das ist eine Goldkette. Diese Zeremonie hat dieselbe Bedeutung wie hierzulande der Tausch der Eheringe. Den Segen bekommt das Brautpaar von den Eltern. Während die Frauen Sari tragen, sind bei den Herren weiße Seidenhemden üblich. Natürlich wird auch getanzt bei dem hinduistischen Hochzeitsritual. Das übernimmt die Tanzgruppe Grazia. Die Mädchen und jungen Frauen sind ebenfalls in traditionelles indisches Tuch gehüllt.

Am Abend findet in der Friedeburg Teil zwei der Hochzeitsfeier statt, die dann einen deutsch-russischen Anstrich bekommt. Wie Olga Deutsch erzählt, gibt es zum Beispiel Brot und Salz für das Brautpaar. Das Brot steht für den Wohlstand. Das Salz, in das es getaucht wird, soll symbolisieren, dass anschließend das süße Eheleben beginnt. Ein Brauch aus der ehemaligen Heimat von Olga Deutsch.

Bis Mittwoch bleiben Sergej Deutsch und Ramya Nair noch in Nordenham. Dann geht’s mit dem Flugzeug zurück in die USA. Mit der Hochzeitsreise lassen sich die beiden noch ein wenig Zeit. Im Winter geht’s nach Hawaii.