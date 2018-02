Nordenham Die Jüngsten waren die Ersten: Mit der Auszeichnung der F-Jugend-Schleuderballer des TSV Abbehausen hat Bürgermeister Carsten Seyfarth am Montagabend die Sportlerehrung der Stadt Nordenham eröffnet. Zu der Feier in der Stadthalle Friedeburg waren insgesamt 57 Sportler aller Altersgruppen eingeladen, die im vergangenen Jahr mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hatten. Eine besondere Anerkennung gab es für Klaus Rieger (1. FC Nordenham), weil er sich über viele Jahre als Förderer des Sports eingesetzt hat.

Bürgermeister Carsten Seyfarth hob die soziale Funktion des Sports hervor und sicherte den Vereinen auch weiterhin die Unterstützung durch die Stadt Nordenham zu. Unter dem Beifall der rund 170 Gäste betonte er, dass die Erhebung von Nutzungsgebühren für Sportstätten für ihn nicht in Betracht komme. Ein Dankeschön und ein großes Lob richtete der Bürgermeister nicht nur an die geehrten Sportler, sondern ebenso an deren Trainer, Betreuer und Eltern sowie an die ehrenamtlichen Vereinsfunktionäre. „Sport ist eine Gemeinschaftsleistung“, sagte Carsten Seyfarth.

Zwischendurch brachte die Akrobatikgruppe des SV Nordenham das Publikum mit gekonnten Vorführungen zum Staunen.

• Scheuderball

1. Platz Landesmeisterschaft, Schleuderballspiel, TSV Abbehausen F-Jugend: Thure Baumann, Falk Freese, Piet Kappmeier, Felix Klee, Adrian Freese, Dalyen Joel Oeltjen, Julius Sommer, Jonak Steffen.

1. Platz Landesmeisterschaft, Schleuderballspiel, TSV Abbehausen, B-Jugend: Thore Bruns, Pasqual Czarczynski, Hauke Hein, Rune Leif Ifsen, Melvin Janßen, Thies Minßen, Thore Minßen, Hendrik Nordenholt, Fynn Romann.

1. Platz Deutsche Meisterschaft, Schleuderballwerfen, Männer, 18-19, TSV Abbehausen: Jonas Schüler.

3. Platz Deutsche Meisterschaft, Schleuderballwerfen Männer, 20+, TSV Abbehausen: Nils Ottersberg.

1. Platz Landesmeisterschaft, C-Jugend, Schleuderballspiel, KBV Reitland/TSV Abbehausen: Ihno Riesebieter.

• Hundesport

3. Platz Deutsche Meisterschaften, 1. Platz Landesmeisterschaft, Vierkampf 2, HSV Nordenham: Aliya Candogan (mit Hund Paula).

25. Platz Weltmeisterschaft, 1. Platz Deutsche Meisterschaft, Verein für Deutsche Schäferhunde: Peter Rohde (mit Schäferhund Xoana von Peroh).

• Taekwon–Do

1. Platz Deutsche Nachwuchsmeisterschaft, B-Jugend, Budo-und Fitness Center Dojang: Danilo Smailov.

Teilnahme an Weltmeisterschaft, 1. Platz Deutsche Meisterschaft, Juniorinnen, Matsogi/Leichtkontakt; 1. Platz Deutsche Meisterschaft, Juniorinnen, Tul, SV Nordenham: Maira Gloystein.

• Turnen

1. Platz Niedersächsische Landesliga, Mannschaft, SG SV Nordenham/Oldenburger TB: Damian Maier, Daniel Getz, Maximilian Völker, Keno Filzmoser.

1. Platz Landesmannschaftsmeisterschaft, Kür-Sechskampf, SG SV Nordenham/Oldenburger TB: Damian Maier, Daniel Getz, Keno Filzmoser.

1. Platz Landesmeisterschaft, Kür-Sechskampf, SG SV Nordenham/Oldenburger TB: Keno Filzmoser.

• Schwimmen

1. Platz Landesmastermeisterschaft, Mannschaft 4 x 50 m Lagen, 1. Platz Landesmastermeisterschaften, Mannschaft 4 x 50 m Freistil, Männer, SV Nordenham: Kristof Plewka, Wouter Smit, Ronald Horrmann, Frank Haase.

1. Platz Landesmastermeisterschaft, Mannschaft 4 x 50 m Freistil, Mixed: Ronald Horrmann, Frank Haase, Gisa Tantzen-Pedersen, Iris Heimann.

1. Platz Landesmastermeisterschaft, 50 m Freistil, SV Nordenham: Wouter Smit.

• Leichtathletik

1. Platz Regionsmeisterschaft, Staffel, 3 x 800 m, SV Nordenham: Tammo Doerner, Fabian Wincierz, Eibo Heinrichs.

1. Platz Hallen-Regionsmeisterschaften, M 11, 1. Platz Freiluft-Regionsmeisterschaften, SV Nordenham: Fabian Wincierz.

1. Platz Hallen-Regionsmeisterschaft, M 12; 1. Platz Freiluft-Regionsmeisterschaft, SV Nordenham: Tammo Doerner. 1. Platz Freiluft-Regionsmeisterschaft, M 13, SV Nordenham: Eibo Heinrichs.

1. Platz Freiluft-Regionsmeisterschaft, W 13; 1. Platz Hallen-Regionsmeisterschaft, SV Nordenham: Jule Wachtendorf.

1. Platz Landesmeisterschaft, Wurf-Mehrkampf, Senioren M 70, SV Nordenham: Kurt Brüggemann.

8. Platz Deutsche Senioren-Meisterschaften, Mehrkampf; 1. Platz Norddeutsche Meisterschaften, 110 m Hürden, SV Nordenham: Thomas Hölzel.

6. Platz Deutsche Betriebssportmeisterschaft, Mannschaft, Laufen 10 km, Betriebssportgemeinschaft Premium-Aerotec: Bastian Rohde, Helge Schweers, Torsten Berndt.



3. Platz Deutsche Betriebssportmeisterschaft, Laufen 10 km, AK 30, Betriebssportgemeinschaft Premium-Aerotec: Bastian Rohde.

6. Platz Deutsche Betriebssportmeisterschaft, Laufen 10 km, AK 50, Betriebssportgemeinschaft Premium Aerotec: Helge Schweers.

• Boxen

1. Platz Niedersachsenmeisterschaft, bis 69 Kilogramm, B-Klasse, SV Nordenham: Nedyalko Illiev.



1. Platz Niedersachsenmeisterschaft, bis 64 Kilogramm, B-Klasse, SV Nordenham: Danail Illiev.

• Fitness-Sport

2. Platz Deutsche Meisterschaft, Bikini-Shape-Over 30; 1. Platz Norddeutsche Meisterschaft, SV Nordenham/Body-Work : Aneta Kulasik.

• Kegeln

3. Platz Deutschland-Pokal, Niedersachsen-Mannschaft, A-Jugend, Verein Nordenhamer Sportkegler: Jan Niklas Röben.

1. Platz Deutsche Meisterschaft, Mannschaft, Betriebssportverband Nordenham/Betriebssportgemeinschaft Premium-Aerotec: Merlin Klima, Pascal Klima, Stephan Ostendorp, Erwin Tanzen, Klaus Wylega.

2. Platz Deutsche Meisterschaft, Betriebssportverband Nordenham/Betriebssportgemeinschaft Premium-Aerotec: Merlin Klima.

3. Platz Deutsche Meisterschaft, Betriebssportverband Nordenham/Betriebssportgemeinschaft Premium-Aerotec: Stephan Osterndorp.

• Petanque

17. Platz Betriebssport-Europameisterschaft, Doublette, Betriebssportverband Nordenham: Rainer Grunst, Fredo Menzel.

109. Platz Betriebssport-Europameisterschaft, Doublette, Betriebssportverband Nordenham: Doris Preusse, Kalle Preusse.

34. Platz Betriebssport-Europameisterschaft, Triplette, Betriebssportverband Nordenham: Doris Preusse, Fredo Menzel, Rainer Grunst.

24. Platz Betriebssport-Europameisterschaft, Triplette, Betriebssportverband Nordenham: Kalle Preusse.

• Schiessen

3. Platz Norddeutsche Meisterschaft, Luftpistole/Auflage, ESV Uelzen: Rainer Grunst.

• Sportförderung

Ehrenplakette in Bronze für die Förderung des Sports: Klaus Rieger, 1. FC Nordenham.